Manchester City, yıldan yıla uluslararası üst düzey futbolun değişmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak Skyblues’un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Organizasyona göre farklı yayın hakları devreye giriyor; dolayısıyla farklı yayıncılar öne çıkıyor.

City için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine hızlı bakış: Skyblues’un maçlarını canlı yayında TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester City’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın

Premier League’in yayın hakları Almanya’da hâlâ Sky’da bulunuyor. Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını formatında. WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden Manchester City’nin karşılaşmalarını canlı yayında da takip edebilirsiniz.

Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ile Carabao Cup yayın haklarını da güvence altına aldı. Böylece City’nin Lig Kupası’ndaki muhtemel maçları ve alt lig ekipleriyle oynayacağı karşılaşmalar da Sky’da canlı yayınlanacak.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise Almanya’da yalnızca DAZN üzerinden izlenebiliyor. Yayın platformu hakları birkaç yıllığına aldı ve tüm ilgili maçları canlı yayınlıyor.

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Şampiyonlar Ligi yayınları ise birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City’nin maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN’da yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir büyük maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor.

Ayrıca 2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir değişim yaşanacak: Yeni yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketine dair tüm detaylar burada yer alıyor.

Manchester City finale yükselirse, final karşılaşması her zamanki gibi şifresiz yayında da ekranlara gelecek. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Manchester City, yayın bilgilerine hızlı bakış: Skyblues’un maçlarını canlı yayında TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues’un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar yaklaşık olarak başlama vuruşundan bir saat önce listelenecektir.

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa profili