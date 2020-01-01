Manchester City - West Ham United maçı ertelendi
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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Ciara (Sabine) Fırtınası'nın etkili olması bekleniyor.
Almanya, Belçika ve Hollanda'nın ardından İngiltere'de de bugün TSİ 19:30'da oynanması planlanan Manchester City - West Ham United karşılaşmasının ertelendiği açıklandı.
Manchester City Güvenlik Ofisi'nin yaptığı görüşmeler sonunda yayınlanan resmi açıklamada "Olağan dışı hava koşulları nedeniyle stadyuma gelecek kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla West Ham United ile oyananacak karşılaşma ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı.
Bu kararla birlikte ertelenen maç sayısı 10'a yükseldi.