Premier Lig

Manchester City - Watford maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)

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Sezona beklenmedik puan kayıpları ile başlayan Manchester City, Premier Lig'in altıncı haftasında Watford'u konuk edecek.

Premier Lig'in altıncı haftasında Manchester City, Watford ile karşı karşıya gelecek.

Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak ve S Sport ile S SPort Plus'tan naklen yayınlanacak.

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Pep Guardiola'nın öğrencileri ligde geride kalan beş haftada üç kez kazanırken bir kez berabere kaldı; son maçta ise deplasmanda Nowrwich Cİty'e 3-2 mağlup oldular.

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Watford'un ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Quique Flores'i takımın başına getiren Watford, üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından oynadığı iki maçta da berabere kaldı.

Opta notları

  • Watford ile oynadığı son 11 resmi maçı kazanan Manchester City, bu karşılaşmalarda rakip filelere en az ikişer gol gönderdi (toplam 38).
  • Premier Lig'deki son maçında Norwich'e yenilen Manchester City, Aralık 2018'den bu yana üst üste iki lig maçı kaybetmiyor.
  • Bu sezon ilk beş haftada galip gelemeyen Watford (2B 3M), en son 2006/07 sezonunun ilk altı haftasını maç kazanamadan geçti.
  • Manchester City forveti Sergio Aguero, Watford'a karşı sahaya çıktığı yedi resmi maçta 10 gol kaydetti.
  • Pep Guardiola'nın göreve geldiği 2016/17 sezonundan bu yana Premier Lig'de attığı gollerin en düşük bölümünü duran toptan (penaltı hariç) bulan takım Manchester City (; 38/297).
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