Manchester City - Watford maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)
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Premier Lig'in altıncı haftasında Manchester City, Watford ile karşı karşıya gelecek.
Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak ve S Sport ile S SPort Plus'tan naklen yayınlanacak.
Pep Guardiola'nın öğrencileri ligde geride kalan beş haftada üç kez kazanırken bir kez berabere kaldı; son maçta ise deplasmanda Nowrwich Cİty'e 3-2 mağlup oldular.
Watford'un ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Quique Flores'i takımın başına getiren Watford, üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından oynadığı iki maçta da berabere kaldı.
Opta notları
- Watford ile oynadığı son 11 resmi maçı kazanan Manchester City, bu karşılaşmalarda rakip filelere en az ikişer gol gönderdi (toplam 38).
- Premier Lig'deki son maçında Norwich'e yenilen Manchester City, Aralık 2018'den bu yana üst üste iki lig maçı kaybetmiyor.
- Bu sezon ilk beş haftada galip gelemeyen Watford (2B 3M), en son 2006/07 sezonunun ilk altı haftasını maç kazanamadan geçti.
- Manchester City forveti Sergio Aguero, Watford'a karşı sahaya çıktığı yedi resmi maçta 10 gol kaydetti.
- Pep Guardiola'nın göreve geldiği 2016/17 sezonundan bu yana Premier Lig'de attığı gollerin en düşük bölümünü duran toptan (penaltı hariç) bulan takım Manchester City (; 38/297).