Manchester City - Watford maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)

Sezona beklenmedik puan kayıpları ile başlayan Manchester City, Premier Lig'in altıncı haftasında Watford'u konuk edecek.

Premier Lig'in altıncı haftasında , ile karşı karşıya gelecek.

Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak ve S Sport ile S SPort Plus'tan naklen yayınlanacak.

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Pep Guardiola'nın öğrencileri ligde geride kalan beş haftada üç kez kazanırken bir kez berabere kaldı; son maçta ise deplasmanda Nowrwich Cİty'e 3-2 mağlup oldular.

Watford'un ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Quique Flores'i takımın başına getiren Watford, üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından oynadığı iki maçta da berabere kaldı.

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