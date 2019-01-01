Manchester City ve Wolverhampton finale yükseldi
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Premier Asya Kupası'nda yarı final maçları Nankin Olimpik Stadyumu'nda oynandı.
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Günün ilk maçında Wolverhampton, Newcastle United'ı 4-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.
Wolverhampton'ın gollerini 15 ve 40. dakikada Jota, 32. dakikada Gibbs-White ve 85. dakikada Allan (KK) attı.
İkinci yarı final maçında ise Manchester City, West Ham United'ı geriye düştüğü maçta 4-1'lik skorla mağlup etti ve finalde Wolverhampton'ın rakibi oldu.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada David Silva, 36. dakikada penaltıdan Nmecha, 59 ve 72. dakikalarda Raheem Sterling'den geldi. 26. dakikada Mark Noble'ın penaltıdan attığı gol West Ham United'a yetmedi.