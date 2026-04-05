Manchester City ve Chelsea, FA Cup yarı finalleri için çok avantajlı kura çekimi yaptı

Leeds United'ın West Ham United'ı mağlup ederek kupayı kazanmasının hemen ardından, FA Cup yarı finalleri için kura çekimi yapıldı. Ulusal kupa turnuvasının iki büyük favorisi olan Manchester City ve Chelsea, birbirleriyle eşleşmekten kurtuldu.

Leeds, Pazar günü West Ham'ı penaltı atışları sonunda mağlup ederek muhteşem bir galibiyet elde etti. Joël Piroe ve Pascal Struijk'ın da yer aldığı takım, kura çekiminde bir gün önce Jorrel Hato'nun golüyle League One kulübü Port Vale'i 7-0'lık skorla ezip geçen Chelsea ile eşleşti.

Chelsea önceden favori gösteriliyordu, ancak The Blues uyarıldı. Ligde Chelsea, kendi sahasında Leeds'e karşı 2-2'den öteye gidemedi; hatta Leeds, Aralık ayında Londralılar karşısında 3-1'lik bir galibiyetle üstünlüğünü kanıtlamıştı.

Manchester City, kağıt üzerinde Liverpool ile evinde oynayacağı maçla en zorlu çeyrek finali çekmişti. The Reds'in umut verici bir başlangıcına rağmen, Pep Guardiola'nın adamları sonunda rakibini ezip geçti (4-0). Erling Braut Haaland hat-trick yaptı.

City'yi şimdi Championship kulübü Southampton ile oynayacağı yarı final bekliyor. The Saints, Cumartesi günü, İngiltere şampiyonluğuna doğru hızla ilerleyen Arsenal'i kendi sahasında mağlup ederek büyük bir sürpriz yarattı. Tüm beklentilerin aksine maç 2-1 sona erdi.

Yarı finaller 25-26 Nisan hafta sonu oynanacak. Her iki maç da Wembley'de oynanacak.

FA Cup yarı final kura çekimi:

Chelsea - Leeds United

Manchester City - Southampton