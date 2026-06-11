Manchester City ve Barcelona'yı geride bırakarak... Real Madrid forması 300 milyon euro değerinde!

Real Madrid'in sezonu tüm şampiyonlukları kaçırarak sona erdi, ancak bu durum kulübün stadyumundan, ürünlerinden ve formalarından muazzam gelirler elde etmesini engellemedi.

"AS" gazetesi, Real Madrid formalarına yakından baktı ve sponsorlar sayesinde fiyatının 300 milyon avroya ulaştığını belirterek, dünyada hiç kimsenin bu rakama ulaşamadığını vurguladı.

Özellikle, geçtiğimiz Salı günü Real Madrid ile sözleşmesini yenileyen Emirates Havayolları, logosu takımın formasında yer alması için yıllık 100 milyon euro ödüyor.

2034 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Adidas ise yıllık 120 milyon euro ödüyor.

Son olarak, formanın kolunda yer alan ikincil sponsor HP, yıllık 80 milyon avro ödüyor ve toplam tutar 300 milyon avroya ulaşıyor.

Buna karşılık, en pahalı ikinci forma sponsorluğu anlaşmasına sahip olan Manchester City, yıllık 220 milyon euro alıyor.

Ayrıca Barcelona (yıllık 200 milyon avro) ve Paris Saint-Germain (200 milyon avrodan biraz az) da Real Madrid'in gerisinde kalıyor.