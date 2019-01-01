Guardiola Rodri'yi gözüne kestirdi

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Atletico Madrid'den Rodri'yi transfer listesine aldı.

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Mancester City'de menajer Guardiola gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Football Espana'nın haberine göre; İspanyol teknik adam, 'in orta saha oyuncusu Rodri'yi transfer etmek istiyor. İspanyol oyuncunun sözleşmesinde 70 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Bu sezon başında 20 milyon euro'ya 'den transfer edilen genç yıldız adayı kısa sürede seviye atlamayı başardı.

İspanya Milli Takımı'nın formasını da 16 kez terleten 22 yaşındaki Rodri'yi Pep Guardiola geleceğin Sergio Busquets'i olarak görüyor.

Bu sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.