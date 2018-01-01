Manchester City, Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'ün fiyatını sordu

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün Manchester City ve Liverpool'un radarına girdiği iddia edildi.

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'daki üstün performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor.

Akşam' da yer alan habere göre Manchester City, Trabzonspor'un genç yıldızını takibe aldı. Bordo-mavili yönetim kapıyı 30 milyon euro'dan açtı. City'nin dışında Liverpool da 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulüple temasa geçen City, futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi. Ada ekibi, önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracak.

Sezon başında özellikle Benfica'nın ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilen genç oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. Bordo-mavili kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir, bu sezon 17 resmi maçta foma giydi ve 2 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.