Manchester City, Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane'i ocak ayında transfer etmek istiyor

İngiltere Premier Lig'de sezon tüm heyecanıyla devam ederken gözler bir yandan da ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda.

Bilindiği gibi Pep Guardiola'nın elinde istediği tarzda net bir santrfor yok ve bu durumdan muzdarip. Şikâyet etmiyor, çözüm üretiyor fakat gerekli olduğunu biliyor.

Bu gereklilik üzerine Manchester City, yaz boyunca Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'in peşinde dolaştı fakat Londra kulübünün inatçı başkanı Daniel Levy, Kane'i hiçbir yere göndermedi.

Peki ocak ayında işler değişir mi? Kış transfer döneminin hareketli geçeceği kesin.

Manchester City, ara transferde devre girecek

ESPN'de yer alan habere göre Manchester City, ocak ayında Harry Kane için bir kez daha devreye girecek ve Tottenham'a bir transfer teklifi götürecek.

Başkan Levy, Kane'in takımda son dönemdeki kötü formu nedeniyle onu satma konusunda biraz yumuşamıştı fakat menajer değişikliği, işlerin değişmesine neden olabilir.

Kaynaklar, Nuno Espirito Santo'nun yerine Antonio Conte'nin takımın başına getirilmesinin Harry Kane'i etkilediğini söylüyor.

Fakat yıldız oyuncunun form durumundan Tottenham taraftarları rahatsız. Özellikle 3-0 kaybedilen Manchester United maçının ardından Kane, yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Sonuç olarak birçok bilinmezlik içerisinde bilinen tek şey, Manchester City'nin ocak ayında Kane içiin Londra etrafında dolaşacağı.

Harry Kane için ne kadar bonservis ücreti isteniyor?

Tottenham Başkanı Levy, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan İngiliz golcü için en az 150 milyon sterlin civarında bir bonservis ücreti istiyor.

ESPN'e göre Tottenham, Conte'yi resmî olarak açıklamadan önce Kane'in, İtalyan menajerin gelecek planları arasında olduğunu kendisine anlattı.

Fakat Covid-19 pandemisinden tüm kulüpler gibi Tottenham da etkilendi ve Levy, devre arasında istediği teklifi alırsa Kane'i gözden çıkarabilir.

Bu transfer için birçok kafa karıştırıcı detay mevcut olsa da Pep Guardiola, ocak ayında Kane'e kavuşabilir.

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