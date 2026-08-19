Tijjani Reijnders kariyerine kesin olarak Suudi Pro Ligi'nde devam ediyor. Al Qadsiah, Manchester City'den gelen orta sahanın transferini X üzerinden doğruladı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre bonservis bedeli 61 milyon euro.

Reijnders, yeni kulübüyle beş sezonluk sözleşme imzaladı ve bu süreçte iddialara göre 100 milyon eurodan fazla kazanacak. Sağlık kontrolünü sorunsuz geçen oyuncunun ardından sözleşmeler imzalandı.

Manchester City, Hollanda Milli Takımı oyuncusunu bir yıl önce 55 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Orta saha, Pep Guardiola yönetiminde etkileyici bir başlangıç yaptı ancak sezon ilerledikçe Reijnders giderek daha sık yedek kulübesinde kaldı.

Son dönemde Nottingham Forest da Reijnders ile anılıyordu, ancak Al-Qadsiah İngiliz kulübünü tam 61 milyon euroluk bonservis bedeliyle geride bıraktı.

Manchester City ile Al Qadsiah kısa süre önce anlaşmaya vardı, ardından Reijnders transfere onay verdi. Orta saha, hiçbir riski göze almamak adına perşembe günü artık İngiltere'deki antrenmanda yer almadı.

Reijnders, Manchester City formasıyla 50 maçta yedi gol ve sekiz asist üretti. Geçen sezon EFL Cup ve FA Cup'ı kazandı. Lig şampiyonluğu ise Arsenal'in oldu.

Reijnders'in yeni takımı cuma günü Ittihad Club ile karşılaşacak. Milyonluk transferin o maçta hemen ilk kez forma giymesi pek olası görünmüyor.