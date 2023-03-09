İspanyol menajer, Taylan Antalyalı'ya olan ilgisini gizleyemedi.

Galatasaray’da 2021-22 sezonunda görev yaparak ligi 13. sırada bitiren teknik direktör Domenec Torrent, Türkiye'de çalıştığı dönemle ilgili konuştu.

İspanyol hoca, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamalarda sarı kırmızılı ekip hakkında önemli ifadeler kullandı.

Torrent, Galatasaray'da çalıştığı sezon, Kerem Aktürkoğlu’nu çok beğendiğini söylerken Manchester City'nin hocası Guardiola’nın ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynadıkları Barcelona maçının ardından Taylan Antalyalı’ya olan beğenisini de açıkladı.

Ne söylendi?

Domenec Torrent’in yaptığı açıklamalar şu şekildeydi:

“Çalıştıracağım takıma Kerem'i hemen transfer etmek isterim, çünkü o beni çok iyi anlayan bir oyuncu.

“Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen alırım.

"Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Terim’e de yapıldı.

“Barcelona ile oynadığımız maçın adından Guardiola beni aradı ve tebrik etti.

“Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti’ dedi.

"Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' diyerek takdirini sundu."

İspanyol hoca, teknik direktör olarak bir takımın başına geçmeden önce uzun süre Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak çalıştı.

Bu yüzden ikilinin arası çok iyi ve birbirlerine destek olmayı sürdürüyorlar.