Guardiola, Barcelona Başkanı Laporta'yla birlikte katıldığı basın toplantısında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Pep Guardiola, geçen yaz da takımdan ayrılması gündeme gelen Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transfer olabileceğini söyledi.

İspanyol teknik adam Silva'yı kadroda tutmak istediklerini, ancak ayrılmak istemesi durumunda Portekizli oyuncuya engel olmayacaklarını vurguladı.

City ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 50 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmuştu.

Guardiola, Bernardo Silva'nın transferi hakkında ne söyledi?

Barcelona ile Manchester City 24 Ağustos'ta bir yardım maçında karşı karşıya gelecek. Bu organizasyon için düzenlenen basın toplantısına katılan Guardiola, Barcelona Başkanı Joan Laporta'yla birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

Yardım maçından elde edilecek gelir, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığıyla mücadele için kullanılacak.

Camp Nou'daki maça güçlü bir kadroyla çıkma sözü veren Guardiola, Laporta'dan gelen, Bernardo Silva'nın kafilede yer alıp almayacağına dair soruyu gülerek yanıtladı.

"Bernardo Silva ve 10 oyuncu daha!"

Basından gelen soruların bir kısmı da adı Barcelona ile anılan Bernardo Silva'nın durumuna ilişkindi.

"Şu an için Bernardo'nun yola bizimle devam edeceğini düşünüyoruz. Kulübün hedefi onu burada tutmak."

"Ama her zaman söylediğim gibi, gitmek isteyen oyuncuları takımda tutmayacağım. Bernardo bizim için önemli bir oyuncu. Barcelona'ya gidebileceği bir gerçek. Neler olacağını bilmiyorum."

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İspanya'ya dönmek istemişti

Kendini yalnız ve mutsuz hissettiğini söyleyen Bernardo Silva, ailesine daha yakın olmak istediğini belirterek geçen yaz ayrılık talebinde bulunmuştu.

Ancak yapılan görüşmelerin ardından İngiltere'de kalmaya ikna olan Portekizli harika bir sezonu geride bıraktı.

Barcelona'nın Silva transferi için gereken bütçeyi yaratması, Frenkie de Jong'un Manchester United'a satışına bağlı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; United'ın 60 milyon sterlinlik teklifini reddeden Barcelona, Hollandalı oyuncu için 75 milyon sterlin istiyor.