Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'dan Jack Grealish ve Phil Foden'a gece gezmesi makası!

Premier Lig'de sekiz maçlık galibiyet serisi yakalayan ve en yakın takipçisi Liverpool'un üç puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, iki İngiliz yıldızı Phil Foden ve Jack Grealish'e bir hayli kızdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre iki yıldızın 7-0'lık Leeds United maçı sonrasında gece dışarı çıkıp eğlenmesi Katalan teknik direktörü kızdırdı.

Pazar günü oynanan Newcastle United karşılaşmasında iki oyuncusunu da yedek bırakan Guardiola, bu durumun tekrarlanması için her iki oyuncusunu da uyardı.

Habere göre Sergio Agüero'nun emeklilik duyurusu için Barselona'da olan deneyimli teknik direktör, Çarşamba günkü antrenmana katılmasa bile yardımcıları aracılığıyla iki oyuncunun da idmanda iyi bir durumda olmadığını öğrendi.

Guardiola ne söyledi?

Newcastle maçındaki kadro tercihine ilişkin bir soruyu rotasyon yapmadığı şeklinde yanıtlayan Guardiola, oyuncularına mesaj göndermişti:

"Bu 11'e karar verdim çünkü oynamayı sahada oynayanlar hak etti. Olmayanlar değil.

"Noel zamanı saha içinde ve dışında olan davranışlara çok dikkat etmeye çalışıyorum ve saha dışında uygunsuz davrananlar oynayamazlar.

"Yılın bu döneminde dikkat dağıtıcı şeylerle mücadele etmemiz gerekiyor ve biz her zaman hedeflerimize odaklanmalıyız.

Grealish bekleneni veremedi

Geride kalan 18 karşılaşmada 44 gol atan ve 9 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olan City'de bu yaz kadroya katılan Grealish şu ana dek beklenen katkıyı verememişti.

13 maçta iki gol ve iki asistle oynayan 26 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Foden ise 11 maça dört gol ve üç asist sığdırarak takımı adına önemli bir hücum silahı olmuştu.

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