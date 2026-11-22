Enzo Maresca, Manchester City'nin Fulham ile 1-1 berabere kaldığı maçta aleyhlerine verilen tartışmalı kararın ardından hakem yönetimini eleştirdi. Etihad ekibi, maçın gidişatını değiştirebilecek iptal edilen gole üzülürken savunmadaki zaafları bir kez daha ortaya çıktı.

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Erling Haaland'ın beraberlik golü neden iptal edildi?

Fulham, Rodrigo Muniz'in golüyle öne geçti. Elliot Anderson ise ikinci yarıda attığı golle Manchester City'ye bir puan kazandırdı. Bu iki golün arasında, 25. dakikada Haaland'ın Iliman Ndiaye'nin ortasını çizgiden içeri göndermesiyle ev sahibi ekip beraberliği yakaladığını düşündü.

Top, kaleci Bernd Leno'nun ellerinden kaymış gibi görünüyordu ve Haaland gol attığından emindi. Ancak hakem Tom Bramall, Leno'nun topun kontrolünü elinde tuttuğuna hükmederek forvete faul çaldı. VAR da bu kararı onayladı .

Maresca, maç sonrası görüntüleri izleyince hakem kararını sorguladı

Maresca, son düdüğün ardından görüntüleri izledikten sonra hakemlerin yanlış karar verdiğini savundu. Maresca, "Maçtan sonra golü yeniden izledim. Bana göre faul olmadığı oldukça açık ama kararı veren kişi ben değilim," dedi.

City teknik direktörü, Haaland'ın VAR incelemesi sırasında da faul yapmadığında ısrar ettiğini söyledi. Maresca, "VAR incelemesi sürerken bile bunun gol olduğundan kesinlikle emindi. Kenardan kendisine sordum ama hakem farklı bir karar verdi," diye ekledi.

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City'nin galibiyet hasreti sürerken Fulham 20 maçlık seriye son verdi

İki puan kaybeden Manchester City, Premier League'deki son dört maçında galibiyet alamadı. Tüm kulvarlarda üst üste dokuz maçtır kalesini gole kapatamayan ekibin savunma zaafları da belirginliğini koruyor.

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Fulham ise bu beraberlikle City karşısında 2011'e kadar uzanan 20 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Teknik direktör Alvaro Arbeloa, takımının cesaretini överken üç puanı da alabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Arbeloa, "Manchester City ile oynadığımız son 20 maçı kaybettiğimizi elbette biliyorduk. Ama oyuncularıma cesaretle ve karakter göstererek oynarsak onları yenme şansımız olacağını söyledim. Buraya son geldiğimde [Real Madrid ile] kazanmıştım. Bu yüzden belki yine kazanma şansımız olabileceğini düşündüm. Bence gerçekten çok iyi oynadık. Maçı kazanabilirdik," dedi.

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City'nin düşüşünü durdurmak için acil iyileşme gerekiyor

Maresca, City'nin ligdeki kötü gidişini durdurma ve üst üste dokuz maçtır gol yiyen savunmasını toparlama konusunda giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Savunmada yeniden sağlam bir görüntü ortaya koyana kadar küçük farklar ve tartışmalı hakem kararları onlara pahalıya mal olmaya devam edecek.

Fulham ise City karşısındaki uzun mağlubiyet serisine son vermekten büyük özgüven kazanabilir. Arbeloa'nın ekibinin iyi performanslarını galibiyete dönüştürmesi için aynı cesareti ve karakteri sonraki maçlara taşıması önemli olacak.