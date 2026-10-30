Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, eski kulübü Chelsea'nin disiplin sicili hakkında gergin bir söz düellosuna girdi. İtalyan teknik adam, eski takımının gördüğü çok sayıdaki kırmızı karta ilişkin endişeleri reddederek yeni takımının doğru yönde ilerlediğini savundu.

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Maresca için gergin basın toplantısı

Maresca, Chelsea'de görev yaptığı dönemde yaşanan disiplin sorunlarına ilişkin soruları geçiştirdi. İtalyan teknik direktör, Brighton ile oynanacak Premier Lig maçı öncesinde cuma günü bir muhabirle gergin bir diyalog yaşadı.

Yılbaşı günü Londra kulübünden ayrılmadan önce eski oyuncularının gördüğü çok sayıdaki kırmızı kart hakkında sorular yöneltildi. Ancak Manchester City teknik direktörü, bunun gerçekten endişe verici bir sorun olduğunu kabul etmedi. Hafta sonu oynanacak maç öncesinde bu yöndeki yorumlara hızla karşı çıktı.

Maresca muhabire tepki gösterdi

Chelsea'nin disiplin sorunları konusunda ısrarcı sorularla karşılaşan Maresca, sorunun dayandığı varsayıma hemen itiraz etti. Muhabirden söz konusu olayların tam olarak hangi dönemde yaşandığını açıklamasını istedi.

Maresca, “Ben oradayken mi, yoksa ayrıldıktan sonra mı?” diye sordu. Muhabir sorunun özellikle görev yaptığı dönemle ilgili olduğunu doğrulayınca İtalyan teknik direktör kısa ve sert bir yanıt verdi.

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“Bilginiz eksik. Ben oradayken... ayrıldığımda,” diye yanıtladı. Kırmızı kartların görev süresi boyunca devam eden bir sorun olup olmadığı tekrar sorulduğunda ise yalnızca “Öyle düşünmüyorum” dedi.

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Chelsea'nin kartları ve City'nin gelişimi

Maresca'nın Chelsea'deki son aylarında, eylül ile kasım arasında altı oyuncu kırmızı kart gördü. Kulüp geçen sezonu Premier Lig'de 118 sarı kartla, tüm kulvarlarda ise 11 kırmızı kartla tamamladı.

Maresca, karşı karşıya oldukları mali skandallar da dâhil olmak üzere saha dışındaki çeşitli sorunlara rağmen mevcut kadrosundan memnun olduğunu söylüyor. Haziran sonunda göreve gelen teknik direktör, önemli değişikliklere rağmen takımın iyi geliştiğine inanıyor.

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Maresca, “Doğru yönde ilerliyoruz” dedi. “Bence şu anda mücadele ediyoruz. Birçok oyuncu değişti, teknik direktör değişti. Ama kulüple ilgili iyi olan şey şu: Bence şu anda tüm kulvarlarda mücadele ediyoruz ve bunun zaman aldığını biliyoruz.”

City, Brighton sınavına hazırlanıyor

Manchester City, cumartesi günü Brighton'ı ağırlarken etkileyici formunu sürdürmeye çalışacak. City, sekiz maçta topladığı 21 puanla şu anda Premier Lig tablosunun zirvesinde yer alıyor. Arsenal'ın averajla önünde bulunan City, konuk edeceği Brighton'ın da beş puan önünde.