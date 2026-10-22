Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Erling Haaland'ın Aston Villa ile oynanacak Premier League maçına tamamen hazır olduğunu doğrulayarak takımına önemli bir moral verdi. Hafta içi maçlarında tedbir amaçlı forma giymeyen Norveçli golcü, şampiyon ekibin ülke içindeki kusursuz performansını sürdürme hedefi doğrultusunda hücum hattına liderlik etmeye hazır.

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Haaland, Premier League’e dönmeye hazır

Golcü oyuncu, kulübün hafta içindeki Avrupa maçında yedek kulübesinde bırakıldı. Bu durum, hafta sonu oynayıp oynayamayacağına ilişkin hafif bir endişe yarattı. Ancak City cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak maça hazırlanırken İtalyan teknik direktör, yıldız forvetinin durumuna dair kaygıları hızla giderdi. Ipswich ile oynanan son maçta aldığı darbenin etkilerini atlatmaya çalışan Norveçli millî oyuncu, deplasman kadrosunda yer alabilecek kadar iyileşti. Maresca’nın açıklaması, ligin en tehlikeli golcüsünün Unai Emery’nin takımına karşı hücuma liderlik edebileceğini doğruladı.

Maresca, diğer oyuncuların durumlarının hâlâ değerlendirildiğini kabul ederken golcünün durumu konusunda net konuştu. “Bu öğleden sonra bir antrenmanımız var. Hepsi oynayabilecek durumda olabilir ya da olmayabilir. Durumları hâlâ belirsiz. Dün hepsi iyileşme gösteriyordu, bu öğleden sonra göreceğiz. Oynamaya yüzde 100 hazır olan tek kişi Erling. Diğer üçü için bugünkü antrenmanı beklememiz gerekiyor,” dedi. Açıklamalarını Manchester Evening News aktardı.

City’de üç oyuncunun sakatlık durumu belirsiz





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Haaland’dan gelen haber son derece olumlu olsa da City teknik direktörü, A takımın üç oyuncusunun daha oynayıp oynayamayacağını henüz bilmiyor. Nico O'Reilly, Matheus Nunes ve Mateo Kovacic, Ipswich maçının ardından yaşadıkları sorunlar nedeniyle hafta içindeki karşılaşmayı kaçırdı. Üçlünün kadroda yer alamaması, özellikle de son şampiyonu yoğun bir fikstür beklerken Maresca’nın orta sahadaki seçeneklerini azaltacak.

Sağlık ekibi, üç oyuncunun hafta sonu oynanacak maçta bir şekilde görev alabilmesi için aralıksız çalışıyor. Ancak son antrenman tamamlanana kadar oynayıp oynayamayacakları belirsizliğini koruyacak. Maresca, oyuncuları konusunda gereksiz risk almayacağını vurguladı. Yine de iyileşme süreçlerinde son dönemde görülen ilerlemenin maç günü kadroya girmelerini sağlayacağını umuyor. Kadroya alınıp alınmayacaklarına ilişkin nihai kararın, takım West Midlands’a gitmeden kısa süre önce verilmesi bekleniyor.

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Semenyo sahalardan uzak, Foden sorumluluk üstleniyor

Antoine Semenyo’nun uzun süre forma giyemeyecek olması, sakatlık tablosunu daha da ağırlaştırıyor. Ipswich maçında ciddi bir diz sakatlığı yaşayan hücum oyuncusunun yaklaşık sekiz hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu kayıp, takımın hücum rotasyonunda bir boşluk yaratırken sağlıklı durumdaki diğer forvetlerin üzerinde, City’nin sonbahar aylarındaki yüksek gol temposunu sürdürme baskısını artırıyor.

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Semenyo’nun yokluğunda Phil Foden, daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu şimdiden gösterdi. İngiliz millî oyuncu, hafta içindeki maçta attığı etkileyici hat-trick ile takım için ne kadar önemli olduğunu göstererek karşılaşmanın yıldızı oldu. Semenyo uzun sürecek rehabilitasyonuna başlarken Maresca, oyuncu eksiklerine rağmen takımın tüm kulvarlarda rekabetçi kalması için Foden’ın yaratıcılığına ve bitiriciliğine büyük ölçüde güvenecek.

Kayıpsız başlangıcı sürdürmek





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İlk yedi maçında puan kaybetmeyen City, Premier League tablosunun zirvesinde üç puan farkla yer alıyor. Arsenal hemen arkasından gelirken ve cumartesi günü daha geç bir saatte Everton ile oynayacakken, Manchester City’nin Villa Park’tan üç puanla dönmesi üzerindeki baskı artıyor. Teknik ekibin karşı karşıya olduğu sakatlık sorunlarına rağmen takımda moraller yüksek. City, zirvedeki farkı açmak istiyor.

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“Takımın havası çok iyi. Başlangıcımızdan memnunuz ama daha fazla galibiyet istiyoruz,” diyen Maresca şöyle devam etti: “Şu an mutluyuz ama daha fazlasını istiyoruz. Başlangıcımızdan memnunuz ama daha fazlasını istiyoruz. Bu yüzden cumartesi günkü maçı kazanmak için hazırlanmaya çalışacağız.”