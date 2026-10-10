Basında yer alan haberlere göre Manchester City, mali ihlalleri davasında büyük bir para cezası ödeyerek, kupalarının geri alınması ve ligden küme düşürülmesi gibi olası sportif cezalardan kurtulmayı amaçlayan bir uzlaşmaya varmak için Premier Lig ile gizli görüşmelere girdi.

İspanyol Marca gazetesinin "Bloomberg" ağından aktardığına göre, görüşmeler kulübü yöneltilen suçlamaların büyük bölümünde mahkûm eden kararın açıklanmasından önce gerçekleşti; ancak iki taraf arasındaki müzakereler çıkmaza girdikten sonra herhangi bir anlaşmayla sonuçlanmadı.

Bağımsız bir komite, Manchester City'yi 2009 ile 2018 yılları arasındaki döneme ilişkin kendisine isnat edilen 115 mali ihlalin 114'ünde suçlu bulmuştu. Kulüp ise suçlamaları reddeden tutumunu koruyarak itirazda bulundu.

Sportif cezalardan kurtulmak için büyük para cezası

"Bloomberg"in aktardığına göre, Manchester City yönetimi, idari küme düşmeye kadar varabilecek ya da kulübün bazı kupalarının geri alınmasına yol açabilecek cezalarla karşılaşmak yerine, büyük bir para cezası ödenmesini öngören bir anlaşmaya varılmasını önerdi.

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Ancak Premier Lig bu teklifi kabul etmedi ve dava, kulübün yaptığı itirazın sonucu beklenirken disiplin sürecinde ilerlemeye devam etti.

Habere göre, itirazın akıbetinin önümüzdeki şubat ayında belli olması; ardından da olası cezaların seyrinin işlemlerin sonucuna göre şekillenmesi bekleniyor.

Manchester City davasının ayrıntıları

Dava, kulübün 2009-2010'dan 2017-2018'e kadar dokuz sezon boyunca işlediği öne sürülen mali ihlallere dayanıyor. Bağımsız komite, Manchester City'nin, soruşturmalarda muvazaalı olarak nitelendirilen sponsorluk anlaşmaları aracılığıyla, finansman kaynaklarının gerçeğini gizlemek ve mali kuralları aşmak amacıyla gelirlerini 900 milyon sterlini aşan, yani yaklaşık 1,2 milyar dolara denk gelen bir tutarda şişirdiği sonucuna vardı.

Komite ayrıca kulübün gerçek durumunu yansıtmayan mali hesaplar sunduğu ve Premier Lig ile UEFA tarafından dayatılan harcama sınırlarına uymadığı sonucuna vardı; bunun yanı sıra soruşturmalarla iş birliğiyle ilgili ihlaller de tespit edildi.

Manchester City suçlamaların doğruluğunu reddediyor ve kararın hukuk, ilkeler ve olgular bakımından esaslı hatalar içerdiğini vurgulayarak karara itiraz ettiğini açıkladı.

İtiraz aşamasında kararın onanması halinde olası cezalar, büyük para cezaları ve puan silmeden idari küme düşmeye kadar değişiyor; dava sürerken kulübün kupalarının akıbeti ise soru işareti olmaya devam ediyor.