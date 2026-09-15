Manchester City - Sunderland: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City ile Sunderland A.F.C., 20 Eylül 2026'da saat 13.00 GMT'de (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Manchester City, toparlanma arayan Sunderland'ı ağırlıyor

Manchester City, 2026/27 Premier League sezonunun 5. haftasında Sunderland A.F.C. ile karşılaşmak üzere Etihad Stadyumu'na dönüyor. Hafta sonunda alınan zorlu derbi galibiyeti ve hafta içindeki kupa mesaisinin ardından City, puan tablosunun üst sıralarına yakın kalmak için iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Sunderland açısından ise üst üste zorlu fikstürlerin ardından Manchester deplasmanına gitmek, patlayıcı bir hücuma karşı savunma yapısını test edecek büyük bir sınav anlamına geliyor.

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Haaland'ın golü, 10 kişilik derbi dramını bitirdi

Manchester City, 4. haftada (13 Eylül) Old Trafford'da Manchester United'a karşı deplasmanda aldığı 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından pazara moralli giriyor. Phil Foden'ın 23. dakikada direkt kırmızı kart görmesine rağmen City büyük bir taktik disiplin sergiledi ve Erling Haaland 59. dakikada kilidi açtı. Bu sonuç, FC Porto karşısında Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyetin ve Coventry City karşısında iç sahada gelen 1-0'lık zaferin ardından geldi; böylece City'nin sezona güçlü başlangıcı da sürmüş oldu.

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Sunderland'ın üst düzey devlere karşı aldığı zorlu dersler

Sunderland, 4. haftada (12 Eylül) Arsenal'a sahasında 2-0 kaybettikten sonra toparlanmak amacıyla Etihad Stadyumu'na gidiyor. Régis Le Bris'in ekibi golsüz geçen ilk yarıda direnç gösterdi, ancak 57. dakikada Bruno Guimarães'in golüne engel olamadı ve Bukayo Saka'nın son bölümde penaltıdan attığı gol sonucu belirledi. Sunderland, ayın başlarında Brentford deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik ve Hull City karşısında EFL Cup'ta kazandığı 1-0'lık galibiyetle ortaya koyduğu savunma direncinden güç almayı umuyor.

Sunderland'ın orta blok savunması, City'nin makinesini yavaşlatabilir mi?

Tarihsel olarak Manchester City, iç sahada topa sahip olmayı kontrol etti ve Rayan Cherki ile Antoine Semenyo gibi yaratıcı isimlerle Erling Haaland'ı besledi. Sunderland ise Granit Xhaka, Kevin Danso ve Daniel Ballard liderliğindeki orta blok yapısıyla City'nin merkezdeki pas kanallarını bozmayı hedeflerken, Brian Brobbey'yi hızlı kontra ataklarla buluşturmaya çalışacak. Sezonun bu erken bölümünde kritik puanların söz konusu olduğu mücadele, pazar günü ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir karşılaşma vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester City, Manchester derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından cezasını çeken Phil Foden'dan yoksun olacak. Jeremy Doku da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, bu da Maresca'nın maç öncesinde kanat seçeneklerini sınırlıyor. Takımla ilgili ek güncellemeler santra saatine yaklaşıldıkça eklenecek.

Sunderland, bu maçta cezalı olan Reinildo'dan yoksun şekilde Manchester'a gidiyor. Habib Diarra ile Romaine Mundle da sakatlıkları nedeniyle kadro dışında; bu durum Le Bris'in hücum ve orta sahadaki seçeneklerini daha da azaltıyor.

Form durumu

Manchester City, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanarak karşılaşmaya müthiş bir formla geliyor. Bu seri içinde geçen hafta sonunda Manchester United deplasmanında alınan 1-0'lık derbi galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto karşısında elde edilen 2-0'lık zafer de yer alıyor. City bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yerken, en ikna edici performansını Crystal Palace deplasmanındaki 4-1'lik galibiyette sergiledi. Üst üste gelen beş galibiyet, Maresca'nın sezonun başında kurduğu istikrarı ortaya koyuyor.

Sunderland'ın son dönemdeki formu daha dalgalı; takım son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçını Arsenal karşısında 2-0 kaybeden Sunderland, bu süreçte daha önce Ipswich Town'a da 2-1 mağlup oldu. Carabao Cup'ta Hull City'ye ve ligde Fulham'a karşı alınan olumlu sonuçlar puan toplayabileceklerini gösteriyor, ancak son iki resmi deplasman maçındaki üst üste yenilgiler Le Bris'i düşündürecektir.

İkili rekabet geçmişi

İki takım arasındaki son karşılaşma, Ocak 2026'da Sunderland'ın sahasında golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun öncesinde Manchester City, Aralık 2025'te Sunderland'ı sahasında 3-0 mağlup etmişti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Manchester City üç galibiyet alırken, bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı; bu maçlarda sekiz gol atıp bir gol yedi.