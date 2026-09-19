Manchester City - Sunderland: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City ile Sunderland A.F.C., 20 Eylül 2026'da saat 13.00 GMT'de (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Manchester City, toparlanan Sunderland'ı ağırlıyor

Manchester City, 2026/27 Premier League sezonunun 5. haftasında Sunderland A.F.C. ile karşılaşmak üzere Etihad Stadyumu'nda sahasına dönüyor. Hafta sonundaki zorlu derbi galibiyetinin ve hafta içi kupa mesaisinin ardından City, puan tablosunun üst sıralarına yakın kalmak için iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Sunderland açısından ise üst üste zorlu fikstürlerin ardından Manchester deplasmanına çıkmak, patlayıcı bir hücuma karşı savunma yapıları için büyük bir sınav anlamına geliyor.

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Haaland'ın golü, 10 kişi kalınan derbi dramasını çözdü

Manchester City, 4. hafta maçında 13 Eylül'de Old Trafford'da Manchester United'a karşı 1-0 kazandığı deplasman derbisinin ardından pazar gününe moralli giriyor. Phil Foden'ın 23. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen City, Erling Haaland 59. dakikada kilidi açmadan önce büyük bir taktik disiplin sergiledi. Bu sonuç, FC Porto karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 2-0'lık deplasman galibiyeti ve Coventry City karşısındaki 1-0'lık iç saha zaferinin ardından geldi; böylece City'nin sezona güçlü başlangıç momentumu devam etti.

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Sunderland'ın elit rakiplere karşı aldığı zorlu dersler

Sunderland, 4. hafta maçında 12 Eylül'de Arsenal'e karşı sahasında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından toparlanmak için Etihad Stadyumu'na gidiyor. Régis Le Bris'in ekibi golsüz geçen ilk yarı boyunca direnç gösterdi, ancak 57. dakikada Bruno Guimarães'in golüne engel olamadı; sonrasında Bukayo Saka'nın geç saatte gelen penaltısı sonucu belirledi. Sunderland, ayın başlarında Brentford deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik ve Hull City karşısında EFL Cup'ta elde ettiği 1-0'lık galibiyeti getiren savunma direncine yeniden yaslanmak istiyor.

Sunderland'ın orta blok savunması City'nin makinesini yavaşlatabilir mi?

Tarihsel olarak Manchester City, sahasında topa sahip olmayı kontrol etti ve Erling Haaland'ı beslemek için Rayan Cherki ile Antoine Semenyo gibi yaratıcı oyunculara güvendi. Sunderland ise Granit Xhaka, Kevin Danso ve Daniel Ballard liderliğindeki orta blok yapısıyla City'nin merkezden pas kanallarını bozmayı, aynı zamanda Brian Brobbey'yi hızlı kontra ataklarla kullanmayı hedefleyecek. Sezonun başındaki kritik puanlar söz konusuyken, pazar günkü karşılaşma ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir mücadele vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Semenyo; Haaland

Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Methalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Angulo; Brobbey

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester City, Manchester derbisindeki kırmızı kartının ardından cezasını çeken Phil Foden'dan bu maçta yararlanamayacak. Jeremy Doku da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek; bu da Maresca'yı maç öncesinde kanat seçenekleri açısından sınırlı bırakıyor. Takımla ilgili diğer güncellemeler başlama saatine daha yakın eklenecek.

Sunderland, bu maçta cezalı olan Reinildo'dan yoksun şekilde Manchester'a gidiyor. Habib Diarra ile Romaine Mundle da sakatlıkları nedeniyle kadro dışı kalmış durumda; bu da Le Bris'in hücum ve orta sahadaki seçeneklerini daha da azaltıyor.

Form durumu

Manchester City, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçı da kazanarak maça mükemmel bir form grafiğiyle geliyor. Bu seri, geçen hafta sonunda Manchester United deplasmanında alınan 1-0'lık derbi galibiyeti ile Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'ya karşı elde edilen 2-0'lık zaferi de içeriyor. City bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yerken, en ikna edici performansını Crystal Palace deplasmanındaki 4-1'lik galibiyette sergiledi. Üst üste gelen beş galibiyet, Maresca'nın sezonun başında kurduğu istikrarın altını çiziyor.

Sunderland'ın son dönemdeki formu daha dalgalı; ekip son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçını Arsenal'e karşı 2-0 kaybeden Sunderland, bu serinin daha önceki bölümünde Ipswich Town'a da 2-1 mağlup olmuştu. Carabao Cup'ta Hull City'ye ve ligde Fulham'a karşı alınan olumlu sonuçlar puan toplayabildiklerini gösterse de, son iki resmi deplasman maçında üst üste gelen yenilgiler Le Bris'i endişelendirecektir.

İkili rekabet

İki takım arasındaki son karşılaşma, Ocak 2026'da Sunderland sahasında golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonucun öncesinde Manchester City, Aralık 2025'te sahasında Sunderland'ı 3-0 mağlup etmişti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Manchester City üç galibiyet aldı; bir beraberlik ve bir yenilgi yaşarken sekiz gol atıp bir gol yedi.