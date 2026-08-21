Bu sezon Manchester City’yi henüz canlı izlemediniz mi? Endişelenmeyin, eylül ayında milli ara başlamadan önce bir fırsatınız daha var. City, 19 Eylül Cumartesi günü Premier League’de Etihad Stadyumu’nda Sunderland ile karşılaşacak.

Sunderland maçının biletini almak, Ayyoub Bouaddi de dahil olmak üzere Manchester City’nin yaz dönemindeki göz kamaştıran yeni transferlerini yakından görme şansı da sunuyor. City, FIFA Dünya Kupası 2026 sırasında dünya sahnesinde etkileyici bir performans sergileyen hakkında büyük beklenti bulunan Faslı genç için kısa süre önce 80+ milyon £ ödedi.

Sunderland, geçen sezon Etihad’a geldiğinde 2025/26 sezonundaki en ağır deplasman yenilgilerinden birini yaşamıştı. City, Ruben Dias, Josko Gvardiol ve Phil Foden’ın golleriyle 65 dakika sonunda 3-0 öne geçmiş ve rahat bir galibiyete uzanmıştı.

Manchester City bir baskın performans daha ortaya koyacak mı? GOAL, Manchester City-Sunderland maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Manchester City-Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Manchester City-Sunderland maçı, 19 Eylül Cumartesi günü Etihad Stadyumu’nda (Manchester) oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City-Sunderland Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrimiçi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele oylama kuraları aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester City-Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (ör. A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar A kategorisine giriyor ve en yüksek nominal fiyatlara sahip oluyor.

Koltuk konumu: Sahayı yandan gören merkezi bölümler ve alt katman koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekiyor: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi için aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28’e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılıyor; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına ulaşmıyor.

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