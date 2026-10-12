Manchester City, Premier League'in Finansal Kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunacağını biliyordu. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e göre kulüp, karar açıklanmadan hemen önce uzlaşmaya çalıştı.

Manchester City, Premier League ile mahkeme dışında uzlaşmaya çalıştı. Kulüp, kuralları ihlal ettiği için çok yüksek bir para cezası ödemeyi ve meselenin bununla kapanmasını teklif etti.

Premier League, uzlaşma teklifini reddetti. Çünkü Manchester City'nin usulsüzlüklerinden büyük zarar gören Liverpool, Arsenal ve Manchester United'ın buna şiddetle karşı çıkacağını biliyordu.

The Citizens, Premier League'in Finansal Kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulundu. Dava şu anda temyiz aşamasında.

Manchester City'nin gerçekten suçlu bulunması hâlinde alacağı ceza henüz bilinmiyor. İngiliz medyasında puan silme ve küme düşürme cezaları üzerine yoğun şekilde spekülasyon yapılıyor.