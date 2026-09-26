Manchester City, suçlu bulunmasının ardından sert şekilde karşılık veriyor

Manchester City, kulübün Premier League'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunduğuna dair haberlere ilk kez kapsamlı bir yanıt verdi. Başkan Khaldoon Al Mubarak, taraftarlara açık mektubunda City'nin hâlâ masumiyetine tamamen inandığını vurguladı.

The Athletic, cuma günü Manchester City'nin İngiliz dev kulübe yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğunu bildirdi. Dava büyük ölçüde 2009 ile 2018 arasındaki dönemdeki iddia edilen ihlaller etrafında dönüyor, ancak Al Mubarak'a göre hukuki süreç henüz kesinlikle sona ermiş değil.

Başkan, "Premier League'in süreci daha tamamlanmaktan çok uzak ve kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimiz ile kararlılığımız, tüm bunların başındaki kadar güçlü" diye yazdı. Al Mubarak böylece cuma günkü haberlerin Manchester City'nin tutumunda hiçbir şeyi değiştirmediğini belirtti.

Başkan, kulübün pozisyonu hakkında taraftarlara memnuniyetle çok daha fazla açıklama yapmak istediğini vurguladı. "Pozisyonumuzdan neden bu kadar emin olduğumuzu anlamanızı sağlamak için sizinle paylaşmak istediğim çok şey var. Ancak hukuki sürecin katı gizliliği ve buna saygı gösterme konusundaki kararlılığımız nedeniyle bunu şu anda yapamam."

Al Mubarak'a göre açık mektup bile yayımlanmadan önce birkaç kez hukuki kontrolden geçirildi. Bu nedenle taraftarlara, Manchester City'nin cuma günü ve daha önce Şubat 2023'te yayımladığı açıklamaları dikkatle okumaları çağrısında bulundu; çünkü ona göre "her kelime önem taşıyor ve hâlâ geçerliliğini koruyor."

Al Mubarak mektubunda ayrıca, kendisine göre sonuçlara çok çabuk varan kişilere de yüklendi. "Bazı insanlar kendi sonuçlarına hızla varmış ve etrafımızda bu kadar çok gürültü olsa da hiçbir şey değişmedi. Daha önce zorlukları birlikte aştık ve bundan daha güçlü çıktık."

Manchester City için olası nihai bir suçlu bulunma kararının ne gibi sonuçlar doğuracağı henüz net değil. BBC'ye göre, dev kulübün kazandığı kupalar muhtemelen tehlikede değil, ancak Premier League'den ihraç ve devasa bir para cezası en olası seçenekler arasında yer alıyor.

Bu nedenle Manchester City, şimdilik kulübün mali kuralları ihlal etmediği ve bunu gösterecek yeterli kanıt bulunduğu yönündeki tutumunu koruyor. Al Mubarak mektubunu, taraftarlara kulübün arkasında durmaya devam etmeleri çağrısıyla bitirdi: "Kulübümüzün ivmesini baltalamak isteyen hâlâ pek çok kişi var. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."