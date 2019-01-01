Manchester City stoper adaylarını belirledi

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Manchester City önceliği Pau Torres ve Ruben Dias'a verdi.

Aymeric Laporte'nin sakatlığı sebebiyle bu sezon savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan , ara transfer döneminde bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

Telegraph'ın haberine göre City, Avrupa'nın en iyi genç stoperleri arasında gösterilen iki ismi hedeflemiş durumda: 'in 22 yaşındaki İspanyol stoperi Pau Torres ve 'nın 22 yaşındaki Portekizli savunmacısı Ruben Dias.

Villarreal altyapısından yetişen Torres, bir dönem Malaga'ya kiralandıktan sonra 2019-20 sezonunda Villarreal A takımında sık sık forma şansı buldu ve bu sezon 19 resmi karşılaşmada görev alıp 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Benfica altyapısından yetişen Dias ise 15, 17 ve 19 yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2017 yılında A takıma yükseldi. Bu sezon toplam 24 resmi müsabakada forma giyen Dias, 2 de gol atmayı başardı.