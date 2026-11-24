Manchester City, Etihad Stadı'nda SSC Napoli ile 2-2 berabere kaldı. Rayan Cherki'nin son dakikalardaki golü ev sahibine bir puan kazandırdı. Topa hakim olmasına rağmen ikinci yarıda iki kez geriye düşen City, bu Şampiyonlar Ligi maçından beraberlikle ayrıldı.

Reklam

Manchester City ile SSC Napoli, golsüz geçen ilk 45 dakikanın ardından Etihad Stadı'nda yüksek tempolu bir ikinci yarı oynadı ve maç 2-2 sona erdi. Topa %63 oranında sahip olan ve 610 pas yapan City, Napoli'nin etkili kontra ataklarını durdurmakta zorlandı. Konuk ekip, 55. dakikada Rasmus Hoejlund ile gol perdesini açarak Enzo Maresca'nın takımını büyük baskı altında beraberlik aramaya zorladı.

Maçın son bölümünde heyecan arttı. Ayyoub Bouaddi, 67. dakikada City'ye beraberliği getirdi ancak on dakika sonra Noa Lang, Napoli'yi yeniden öne geçirdi. Süre daralırken 86. dakikada fileleri bulan Rayan Cherki, City'nin bu organizasyondaki iç saha yenilmezliğini sürdürmesini sağladı. Şutlarda 18'e 9 üstünlük kuran City'nin hızlı hücumlar karşısındaki savunma zaafı ise maç boyunca endişe kaynağıydı.

Kaleci & Savunma

Gianluigi Donnarumma - 6/10

İtalyan kaleci yalnızca bir kurtarış yaptı ve Napoli'nin iyi vuruşlarla bulduğu iki gole de engel olamadı. City'nin uzun süre topa sahip olduğu bölümlerde oyunu büyük ölçüde izledi. Bununla birlikte pasları, Napoli'nin disiplinli savunmasına karşı geriden oyun kurulmasına yardımcı oldu.

Marc Guehi - 5/10

Stoper için zor bir akşamdı. 81. dakikada taktik faulü nedeniyle sarı kart gördü. Hoejlund'un fiziksel gücü karşısında zorlandı ve Napoli'nin kayıtlara geçen dört kontra atağında açık veren savunma hattının bir parçasıydı. Takımın yaptığı 10 uzaklaştırmaya katkıda bulunsa da alışıldık soğukkanlılığını gösteremedi.

Reklam Reklam

Matheus Nunes - 6/10

Savunma görevinde oynayan Nunes, oyun kurulumunda aktifti ve City'nin yüksek topa sahip olma oranına katkı sağladı. Ancak Napoli'nin hızlı hücumlarında zaman zaman Noa Lang'ın süratiyle baş etmekte zorlandı. Konuk ekip orta sahayı hızla geçtiğinde gereken savunma desteğini de veremedi.

Related Topics

Nico O'Reilly - 6/10

Genç oyuncu, teknik becerisini zaman zaman gösterdi ve City'nin yaklaşık 610 pas yaptığı maçta topun dolaştırılmasına yardımcı olma görevini üstlendi. Taktik disiplin sergilese de Napoli'nin ikinci yarı gollerine giden hızlı ataklarda zaman zaman etkisiz kaldı.

Josko Gvardiol - 6/10

City boşluk ararken Gvardiol hücum oyununa yoğun biçimde katıldı ancak Lang'ın golünde pozisyonunu kaybetti. City savunmasının sık sık geniş alanları savunmak zorunda kaldığı gecede savunma istatistikleri ortalama düzeydeydi.

Reklam

Orta saha

Enzo Fernandez - 6/10

Fernandez, yerini Iliman Ndiaye'ye bırakmadan önce 63 dakika boyunca oyunun temposunu belirledi. Topu etkili biçimde dolaştırarak City'nin 1,41'lik beklenen gol değerine ulaşmasında önemli rol oynadı. Ancak 42 uzaklaştırma yapan Napoli'nin dirençli savunmasını aşacak kilit pası veremedi.

Allan - 5/10

Orta saha oyuncusu, 55. dakikada yerini Jeremy Doku'ya bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca Napoli orta sahasına karşı fiziksel üstünlük kurmakta zorlandı. Konuk ekibin en tehlikeli atakları başlatmasına fırsat veren kritik ikili mücadeleleri kaybetti.

Reklam

Ayyoub Bouaddi - 8/10

City orta sahasının en iyi oyuncusu olan Bouaddi, 67. dakikada kritik beraberlik golünü attı. Ceza sahasına doğru zamanda girip golü bularak City'nin saha üstünlüğünün karşılığını verdi. Oyundan geç alındığı ana kadar hatlar arasında sürekli tehdit oluşturdu.

Eliesse Anderson - 6/10

Anderson orta sahada çok çalıştı ve City'nin toplam 18 şutunun birkaçının hazırlık aşamasında yer aldı. Enerjisiyle takıma katkı ve savunmaya destek sağladı ancak Napoli'nin derinde kurduğu savunma nedeniyle hücumun son bölümündeki etkisi sınırlı kaldı.

Reklam

Hücum

Rayan Cherki - 8/10

Manchester City adına gecenin kahramanıydı. Cherki, bireysel kalitesini göstererek 86. dakikada takımına bir puan kazandıran beraberlik golünü attı. Golünün ötesinde City'nin en yaratıcı oyuncusuydu. Sık sık topu istedi ve Napoli savunmasının kilidini açmaya çalıştı.

Erling Haaland - 6/10

City'nin 34 orta yapmasına rağmen net gol fırsatı bulmakta zorlanan kaptan için sinir bozucu bir geceydi. Maç boyunca Rrahmani ve Beukema tarafından yakın markajda tutuldu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını artıramadı. Yine de hareketliliği, Cherki'nin son dakikalardaki golü için alan yarattı.

Reklam

Yedekler & Teknik direktör

Jeremy Doku - 7/10

55. dakikada oyuna girdi ve hücuma hemen hız kattı. Sahaya çıkmasından yalnızca 12 dakika sonra Bouaddi'nin golünün asistini yaparak teknik direktörün ikinci yarının başlarında sistemi değiştirme kararını haklı çıkardı.

Iliman Ndiaye - 7/10

63. dakikada oyuna giren Ndiaye, son bölümdeki geri dönüşte önemli rol oynadı. Baskı altında oyun görüşünü göstererek 86. dakikada Rayan Cherki'nin beraberlik golünün kritik asistini yaptı.

Reklam

Enzo Maresca - 6/10

Maresca'nın oyuncu değişiklikleri etkili oldu; hem Doku hem de Ndiaye asist yaptı. Ancak başlangıçtaki taktik planı Napoli'nin hızlı hücumlarını durdurmakta zorlandı. Topa daha az sahip olan bir rakibe karşı iç sahada alınan 2-2'lik beraberlik, üç puanı kazanmak için kaçırılmış bir fırsat olarak görülecek.