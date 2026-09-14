Manchester City soyunma odasında ne oldu? United'ı deviren maçın çarpıcı perde arkası

Manchester United karşısında alınan galibiyet Manchester City için yalnızca yeni üç puandan ibaret değildi; Enzo Maresca yönetiminde yeniden şekillenmeye başlayan takımdan gelen güçlü bir mesajdı. Zira City, Old Trafford'dan 1-0'lık heyecanlı bir zaferle ayrıldı.

Bitiş düdüğünün ardından Manchester City'nin soyunma odası bir kutlama alanına dönüştü. Oyuncular, Maresca'nın teknik direktörlük görevini üstlenmesinden bu yana takımın en önemli galibiyetlerinden birini elde ettikten sonra sevinç ve coşku dolu anlar yaşadı.

Karşılaşmada, skor gol sesi çıkmayan bir beraberliğe işaret ederken Phil Foden'ın ilk yarıda kırmızı kart görmesi gibi zorlu bir durum yaşansa da, İngiliz oyuncu bu anın takımının galibiyetiyle yaşadığı sevinci gölgelemesine izin vermedi.

Maç biter bitmez Foden, soyunma odasındaki kutlamalarda takım arkadaşlarına katıldı ve Manchester City'nin on kişi oynamasına rağmen rakibine karşı direnmeyi başardığı, sezonun en dikkat çekici maçlarından birinde bu büyük zaferin sevincini onlarla paylaştı.

Bu görüntü, takımın içinde bulunduğu moral durumunu ortaya koyuyor. Zira oyuncular yalnızca galibiyeti kutlamakla kalmayıp, maçtan erken çıkan Foden'a destek olmak ve moralini yükseltmek istemiş gibi görünüyorlardı.

Öte yandan Manchester United karşısında alınan galibiyet, takımın Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste beşinci zaferini elde etmesinin ardından Maresca'ya güçlü bir moral verdi.

"Manchester Evening News" gazetesinin aktardığına göre, bu galibiyet hiç şüphesiz beş zaferin en dikkat çekici ve en değerli olanıydı; özellikle de ezeli rakip karşısında, onun sahasında ve Foden'ın kırmızı kart görmesinin ardından son derece zorlu koşullarda kazanıldığı için.

City sonuna kadar savaşıyor

Manchester City, Foden'ın kırmızı kart görmesinin ardından güçlü bir karakter sergiledi. Takım, ikinci yarıda gelen belirleyici an öncesinde, sayısal eksikliğe rağmen dağılmadı ve dengesini korudu.

City, gol atmak için önüne çıkan fırsatı değerlendirerek öne geçti; ancak maça eşlik eden hakem tartışmalarına göre golün iptal edilmesi gerekiyordu.

Takım bununla da yetinmedi ve karşılaşmayı kesin olarak bitirecek ikinci golü eklemenin eşiğine geldi; ne var ki Enzo Fernández'in şutu direğin iç tarafına çarptı ve bitiş düdüğüne kadar tek golluk fark devam etti.

Buna rağmen City'nin oyuncuları öndeki üstünlüklerini korumayı başardı ve Old Trafford'dan, yeni takımın kupalara oynayan her rakibin ihtiyaç duyduğu en önemli özelliklerden birine, yani son ana kadar savaşabilme yeteneğine sahip olmaya başladığını teyit eden değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Anderson: Foden sevinçten zıplıyordu

Maçın ardından soyunma odasındaki havaya dair konuşan en dikkat çekici oyunculardan biri de Elliot Anderson oldu. Anderson, galibiyetin ardından Foden'ın durumunu anlatarak oyuncunun, maçı tamamlayamamanın verdiği hayal kırıklığına rağmen zaferin ardından son derece mutlu olduğunu vurguladı.

Anderson şunları söyledi: "Maçın tamamını oynayamadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belliydi, ama tıpkı hepimiz gibi soyunma odasında coşkuyla zıplıyordu."

Şöyle devam etti: "Hiç kuşkusuz yüksek imkânlara sahibiz, ama ilk dört maçta ve özellikle bu maçta güçlü bir zihniyet ortaya koyuyoruz. Pes etmedik, her müdahalede ve topa yönelik her mücadelede savaştık, fırsatımızı bekledik ve elbette Erling Haaland golü atmayı başardı."

Anderson ayrıca takımdaki başlangıcından da söz etti ve ilk maçlarda büyük zorluklarla karşılaştığını, ancak son derece iyi bir performans sergilediğini düşündüğünü vurguladı. Antrenmanlardaki sıkı çalışmanın, kendisini mümkün olan en iyi fiziksel ve teknik forma ulaştırmada yardımcı olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Benim için kolay olmadı; tüm maçlarda zorluklarla karşılaştığım açık, buna rağmen çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu maçlar için mümkün olan en iyi hazırlık düzeyinde olmak adına çok çalıştım ve başlangıç mükemmel oldu."