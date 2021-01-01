Manchester City soyunma odasında İstanbul çılgınlığı!

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak finaline yükselen ilk takım olan Manchester City'nin soyunma odasındaki sevinç çılgıncaydı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Parc des Princes'ta 2-1 yendiği PSG'yi evinde de 2-0'lık skorla geçen Manchester City olurken, İngiliz ekibinin soyunma odasında yıllarca unutulmayacak bir sevinç yaşandı.

İstanbul'da oynanacak finale adını yazdıran ilk takım olan Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu mutluluğu çılgınca kutladı.

Manchester City'nin yedek kalecisi ABD'li yedek kalecisi Zack Steffen İstanbul biletini elde etmeleri sonrasında soyunma odasında yaşanan sevinci Twitter hesabı aracılığıyla paylaşırken, gönderi kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlendi.

İstanbul'un tanıtımına da katkı sağlayan gönderi büyük beğeni aldı.

Pep Guardiola 10 yıl sonra finalde

Son 16 turunda Mönchengladbach'ı, çeyrek finalde ise Dortmund'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

City'nin Katalan çalıştırıcısı Pep Guardiola ise bu heyecanı daha önce iki kez yaşamıştı. Guardiola, oynadığı iki finalde de mutlu sona ulaşmıştı.

Barcelona'nın başında olduğu ilk yıl 2008-09 sezonunda finalde Sir Alex Ferguson'un çalıştırdığı Manchester United'ı 2-0'lık skorla deviren Guardiola, kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı.

50 yaşındaki teknik adam 2010-11 sezonunda da finalde yine Manchester United'ın rakibi olmuş ve kupayı bu defa 3-1'lik skorla elde etmişti.

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