Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, transfer döneminin son günlerinde Enzo Fernandez'in kulübe katılıp katılmayacağını takımdaki birçok oyuncunun merakla beklediğini, çünkü onun yanında oynamayı çok istediklerini açıkladı.

İkili daha önce Chelsea'de birlikte çalışmıştı. 25 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu, transfer döneminin son gününde 125 milyon sterlin karşılığında Chelsea'den Manchester City'ye katıldı; bu, ortak bir İngiliz rekoru niteliğinde.

Maresca, Fernandez'in cumartesi günü Premier Lig kapsamında Etihad Stadyumu'nda yeni yükselen Coventry City karşısında Manchester City formasıyla ilk maçına çıkmaya "hazır" olduğunu doğruladı.

Maresca bir basın toplantısında şunları söyledi: "Enzo'yu iyi tanıyorum ve takıma neler katabileceğini biliyorum. O bir kazanan; kazanma zihniyetine sahip ve Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından nasıl kazanılacağını biliyor."

Maresca, Chelsea'de Fernandez'i kaptan olarak atamıştı; ancak yaz döneminde ayrılan Bernardo Silva'nın yerine Ruben Dias'ı Manchester City'nin yeni kaptanı olarak belirlediğini doğruladı. Erling Haaland, Marc Guehi ve Gianluigi Donnarumma ise kaptanlık grubunda yer alıyor.

Maresca sözlerini şöyle sürdürdü: "Az önce onun bir kazanan olduğunu söyledim; bir takıma mensup olduğunuzda ve kazanma zihniyetine sahip başka bir oyuncu geldiğinde, oyuncular her zaman mutlu olurlar."

Ve ekledi: "Son dört ya da beş gün içinde, takımdan dört ya da beş oyuncunun onun gelip gelmeyeceğini sorduğuna sizi temin edebilirim, çünkü onun bizimle olmasını istiyorlardı."

Devamında ise şunları söyledi: "Onun bizimle olması çok önemli ve bundan yüzde 100 mutluyuz."

Kulübün perşembe günü yayımladığı özel bir röportajda Fernandez, her zaman "Manchester City büyüklüğünde bir kulüpte olmayı hayal ettiğini" ifade etti; bu, eski kulübü Chelsea'yi küçümseme olarak değerlendirildi.

Fernandez'in kesin isteği yılın başından beri Stamford Bridge'den ayrılmaktı ve bu yaz teknik direktör Xabi Alonso ile yapılan görüşmeler onun fikrini değiştiremedi.

Alonso şunları söyledi: "Futbolda pek çok şey olur. Enzo ile görüşmeler yaptık ve bu görüşmeler her zaman saygı çerçevesindeydi. Kulübe sunduğu katkı harikaydı, ancak artık ilerleme zamanı geldi."

Alonso sözlerine şöyle devam etti: "Her mevkide kaliteye sahip oyuncularımız var ve artık yola çıkmaya hazırız."

Manchester City, yeni transferlere transfer döneminde rekor bir rakam olan 458 milyon sterlin harcadı; bunun 327 milyon sterlini Fernandez, Elliot Anderson ve Ayoub Bouaddi'nin transferiyle orta sahanın yenilenmesine ayrıldı.

Kulüp ayrıca kanat oyuncuları Ilman Ndiaye ve Alan ile yedek kaleci Geronimo Rulli'yi de A takıma dahil etti; ancak oyuncu satışlarından 300 milyon sterlinin üzerinde bir gelir elde edildi.

Maresca şunları ekledi: "Yönetimin, başkan Khaldoon Al Mubarak'ın ve futbol direktörü Hugo Viana'nın gösterdiği çabadan çok memnunum. Çok mutluyum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Son günlerde Ilman ve Enzo geldi, artık kadro tamamlandı ve iş bitti. Şimdi çalışma zamanı."



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