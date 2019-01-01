Manchester City, Southampton'a şans tanımadı: İngiltere Lig Kupası'nda gecenin sonuçları (29 Ekim 2019)

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda 5 maç oynandı. Manchester City konuk ettiği Southampton'ı rahat geçti.

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren , İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda 'ı konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 20. dakikada Nicolas Otamendi, 38 ve 56. dakikalarda Sergio Agüero'dan geldi. Jack Stephens'ın 75. dakikadaki golü konuk ekibe yetmedi.

Cenk asist yaptı, turladı: 2-0

Premier Lig'de kötü günler geçiren iki takım Lig Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Goodison Park'taki mücadeleyi Everton, 72. dakikada Mason Holgate ve 90+3. dakikada Richarlison'un golleriyle 2-0 kazandı.

Milli futbolcu Cenk Tosun, yedek kulübesinde başladığı maçta, teknik direktör Marco Silva tarafından 80. dakikada oyuna alındı ve takımının ikinci golünde Richarlison'a asist yaptı.

Günün diğer sonuçları şu şekilde:

Burton Albion 1-3

Premier Lig'in formda ekiplerinden Leicester City, Lig Kupası'nda da yoluna devam etti.

7. dakikada Kelechi Iheanacho, 20. dakikada Youri Tielemans ve 89. dakikada James Maddison'ın golleri, Leicester'ın çeyrek finale yükselmesini sağladı.

Ev sahibi ekibin tek golü 52. dakikada Liam Boyce'dan geldi.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada forma giymedi.

Oxford United (4)1-1(2) Sunderland

1. Lig temsilcisi Oxford United, kendisiyle aynı ligde bulunan Sunderland'i konuk etti.

Rob Hall 25. dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi. Mark McNulty 78. dakikada maçı penaltılara taşıyan golü attı.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Oxford United adını çeyrek finale yazdırdı.

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Crawley Town 1-3 Colchester

Ziya Eren'in sahibi olduğu Crawley Town, İngiltere Lig Kupası'na son 16 turunda veda etti.

20. dakikada Dannie Bulman'ın golüyle 1-0 öne geçen Crawley, 22. dakikada Luke Norris, 53. dakikada Ngemba Luyambula (K.K) ve 79. dakikada Luke Gambin'in gollerine engel olamayınca sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.