Manchester City - Southampton maçına bilet nasıl alınır: FA Cup yarı final bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Manchester City, 25 Nisan Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Southampton'ı ağırlayacak. Prestijli finale çıkma hakkı için oynanacak bu maç, FA Cup yarı finalinde büyük bir hesaplaşmaya sahne olacak.

Manchester City şu anda Premier Lig'de 2. sırada yer alırken, Southampton Championship'te 4. sırada bulunuyor, bu da maçı gergin bir yarı final haline getiriyor.

Manchester City - Southampton FA Cup maçı ne zaman başlıyor?

Manchester City - Southampton FA Cup biletleri nasıl satın alınır?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Southampton FA Cup Yarı Final maçı biletlerini satın almak için, her kulübün belirlediği özel satış kriterlerine uymalısınız. Biletler, yalnızca her takımın resmi web sitesi üzerinden satılmaktadır.

Her iki kulübe de 33.350 adet bilet tahsis edildi.

Manchester City Sezon Bilet sahipleri şu anda ekstra bilet aşamasındadır ve arkadaşları veya aileleri için en fazla iki ek koltuk ayırtabilirler.

2025/26 sezonunda Southampton sezonluk bilet sahiplerinin West End'deki yerlerini ayırtma fırsatı az önce başladı.

Sezonluk bilet sahibi değilseniz, henüz paniğe kapılmayın. Southampton üyeleri 16 Nisan'da biletlerini alabilirler; genel satış ise 17 Nisan Cuma günü başlayabilir.

Manchester City - Southampton FA Cup biletleri ne kadar?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Southampton FA Cup yarı final maçının biletleri, en ucuz yetişkin koltukları için 30 £'dan premium koltuklar için 150 £'a kadar değişen çeşitli kategorilerde fiyatlandırılmıştır.

Diğer fiyatlar şunlar olabilir:

Rezervasyon Ücretleri: Bilet başına küçük bir idari ücret ödemeniz gerekebilir (Southampton 2,50 £ ücret almaktadır, Manchester City ücretleri üyelik türüne göre biraz değişiklik göstermektedir).

Bilet başına küçük bir idari ücret ödemeniz gerekebilir (Southampton 2,50 £ ücret almaktadır, Manchester City ücretleri üyelik türüne göre biraz değişiklik göstermektedir). İndirimler : Genellikle 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altı taraftarlar için geçerlidir. Bazı kulüpler, belirli bölümlerde 18-21 yaş arası gençler için de genç yetişkin tarifesi sunar.

: Genellikle 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altı taraftarlar için geçerlidir. Bazı kulüpler, belirli bölümlerde 18-21 yaş arası gençler için de genç yetişkin tarifesi sunar. Ağırlama : VIP paketleri (yemek ve premium Seviye 2 koltuklar dahil) arıyorsanız, fiyatlar genellikle 250–300 £ civarında başlar ve tam hizmet süitler için 650 £ + KDV'ye kadar çıkabilir.

: VIP paketleri (yemek ve premium Seviye 2 koltuklar dahil) arıyorsanız, fiyatlar genellikle 250–300 £ civarında başlar ve tam hizmet süitler için 650 £ + KDV'ye kadar çıkabilir. Lisanslı Ayakta İzleme: Bu alanlar Kategori 2, 3 ve 4'te (Seviye 1 ve Seviye 5) mevcuttur. Taraftarların bu bölümlerde oturabilmesi için 12 yaşında veya daha büyük olması gerektiğini unutmayın.

Manchester City - Southampton maçından ne beklemeli?

Southampton ikinci ligde oynuyor olabilir, ancak bu sezon elit seviyede olduklarını kanıtladılar. The Saints, 4 Nisan'da Arsenal'i 2-1 yenerek Wembley'e gitme hakkını kazandı ve bu sonuç İngiliz futbolunda şok dalgası yarattı.

Russell Martin'in takımı, 14 Nisan'da Blackburn Rovers'ı 3-0 mağlup ederek bu yarı finale geldi ve üst düzey rakiplere zarar verebilecek golcü bir kadroya sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak Manchester City, büyük maçların tartışmasız ustası. Pep Guardiola'nın takımı, 12 Nisan'da Stamford Bridge'de Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek korkutucu bir ivmeyle hafta sonuna giriyor.

City için bu maç, bir başka ulusal kupa kazanma yolunda aşılması gereken hayati bir engel.

