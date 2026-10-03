Manchester City skandalını ortaya çıkaran kişi korumasız: Ölüm tehlikesi peşini bırakmıyor

Manchester City'ye atfedilen mali ihlalleri ortaya çıkaran ve Avrupa futbolunda büyük karışıklığa yol açan "Football Leaks" sızıntılarının sahibi Portekizli Rui Pinto, Portekiz makamlarının kendisine gizli konut ve güvenlik koruması sağlayan tanık koruma programından yararlanmasını sona erdirme kararının ardından hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Pinto, "X" platformundaki hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tanık koruma programından sorumlu komitenin programa katılımının sona erdiğini kendisine bildirdiğini belirtti ve ölüm tehditleri aldığını ve suikast girişimine maruz kalma endişeleri bulunduğunu göz önüne alarak, kararın kendisini gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Pinto, önümüzdeki günlerde belirsiz bir süre için açıklanmayan bir yere taşınmak zorunda kalacağını da ekledi.

Pinto'nun avukatları koruma kararının geri çekilmesine itiraz ederek Portekiz makamlarından kararı yeniden gözden geçirmesini talep etti ve bunun güvenlik ve hukuki sonuçlarına karşı uyardı; özellikle de ortaya çıkardığı bilgilerle ilgili bir dizi yargı sürecinin hâlâ devam ettiğini belirttiler.

Fırtınanın merkezindeki Manchester City davası

Savunma ekibi, karara itiraz gerekçeleri arasında, "Football Leaks" sızıntılarıyla ilgili süreçlerin devam etmesine dayandı; bunların arasında Premier Lig'in mali kurallarına yönelik 100'den fazla iddia edilen ihlalle suçlanan Manchester City davası da yer alıyor.

Avukatlar, bu davaların devam etmesinin, Pinto'ya tanınan korumanın sona erdirilmesinden önce, güvenliğine yönelik olası risklerin dikkate alınmasını gerektirdiği görüşünde.

"Football Leaks" sızıntıları 2015 yılında, Pinto'nun oyuncu sözleşmeleri, transferleri, kulüplerin mali işlemleri ve oyuncu menajerlerine ilişkin gizli belgeleri yayımlamasının ardından başlamış, bu durum bir dizi Avrupa ülkesinde soruşturma ve yargı süreçlerinin açılmasına yol açmış ve futbolda geniş tartışmalara neden olan mali dosyaları gün yüzüne çıkarmıştı.

Pinto'nun avukatları, maruz kaldığı tehditlerin varsayımsal olmadığını açıklayarak, geçtiğimiz nisan ayında Lizbon'da bir saldırıya uğradığına ve ortaya çıkardığı dosyalarda adı geçen, büyük kaynaklara sahip nüfuzlu kişilerin bulunduğuna, bu sızıntılarla ilgili bazı yargı süreçlerinin ise hâlâ devam ettiğine dikkat çekti.

Önceki bir mahkûmiyetin ardından yeni bir davada beraat

Geçtiğimiz nisan ayında, 37 yaşındaki Pinto, Portekiz'deki ikinci bir yargılamada kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Daha önce bir mahkeme, Eylül 2023'te onu bilişim suçları ve bir spor yatırım fonunu şantajla tehdit etmekten mahkûm etmiş ve 4 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırmıştı.

Makamlar, Pinto'yu Ocak 2019'da ikamet ettiği Macaristan'da gözaltına almış, ardından Portekiz'e teslim etmişti. Pinto bir yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra, diğer soruşturmalarda makamlarla iş birliği yapmayı kabul etti ve bu, makamların elindeki şifreli verilere erişmesine olanak tanıdı.

Korumanın sona erdirilmesi kararı, adının bağlandığı sızıntıların yansımalarının, başta Manchester City'nin mali davası olmak üzere bir dizi yargı dosyasında hâlâ gündemde olduğu bir dönemde, savunmasının güvenliğine ilişkin endişelerini artırıyor.