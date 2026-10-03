"Football Leaks" sızıntılarının sahibi Portekizli Rui Pinto, Portekiz makamlarının kendisini tanık koruma programından çıkarma kararının ardından hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Manchester City'ye atfedilen mali ihlalleri ortaya çıkaran ve Avrupa futbolunda büyük karışıklığa yol açan bu sızıntıların sahibi Pinto, söz konusu program kapsamında gizli bir konut ve güvenlik koruması sağlanmıştı.

Pinto, "X" platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, tanık koruma programından sorumlu komisyonun programa katılımının sona erdiğini kendisine bildirdiğini belirtti. Ölüm tehditleri aldığını ve bir suikast girişimine maruz kalma endişelerinin bulunduğunu dile getiren Pinto, bu kararın kendisini gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını öne sürdü. Ayrıca önümüzdeki günlerde belirsiz bir süre için açıklanmayan bir yere taşınmak zorunda kalacağını ekledi.

Pinto'nun avukatları, koruma kararının kaldırılmasına itiraz ederek Portekiz makamlarından kararı yeniden gözden geçirmesini talep etti. Avukatlarının aktardığına göre, özellikle ortaya çıkardığı bilgilerle bağlantılı bir dizi yargı sürecinin hâlâ devam etmesi nedeniyle, kararın güvenlik ve hukuki sonuçlarına karşı uyardılar.

Fırtınanın merkezinde Manchester City davası

Savunma ekibi, karara itiraz gerekçeleri arasında "Football Leaks" sızıntılarıyla ilgili süreçlerin devam etmesine dayandı. Bunların arasında, Premier Lig'in mali kurallarına yönelik 100'den fazla iddia edilen ihlalle suçlanan Manchester City davası da yer alıyor.

Avukatlar, bu davaların devam etmesinin, Pinto'ya sağlanan korumanın sona erdirilmesinden önce güvenliğine yönelik olası risklerin dikkate alınmasını gerektirdiği görüşünde.

"Football Leaks" sızıntıları, Pinto'nun oyuncu sözleşmeleri, transferleri, kulüplerin ve oyuncu menajerlerinin mali işlemleriyle ilgili gizli belgeleri yayımlamasının ardından 2015 yılında başlamıştı. Bu durum, bir dizi Avrupa ülkesinde soruşturma ve yargı süreçlerinin açılmasına yol açmış ve futbolda geniş çaplı tartışmalara neden olan mali dosyaları gün yüzüne çıkarmıştı.

Pinto'nun avukatları, maruz kaldığı tehditlerin varsayımsal olmadığını belirterek, geçen nisan ayında Lizbon'da bir saldırıya uğradığına ve ortaya çıkardığı dosyalarda, büyük kaynaklara sahip nüfuzlu kişilerin isimlerinin yer aldığına dikkat çekti. Bu sızıntılarla bağlantılı bazı yargı süreçlerinin hâlâ devam ettiğini de vurguladılar.

Önceki bir mahkûmiyetin ardından yeni davada beraat

37 yaşındaki Pinto, geçen nisan ayında Portekiz'de görülen ikinci bir yargılamada kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Daha önce bir mahkeme, Eylül 2023'te Pinto'yu bilişim suçları ve bir spor yatırım fonunu şantajla tehdit etmekten mahkûm ederek 4 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırmıştı.

Makamlar, Pinto'yu Ocak 2019'da ikamet ettiği Macaristan'da gözaltına almış, ardından Portekiz'e teslim etmişti. Pinto bir yıldan fazla süre tutuklu kaldıktan sonra diğer soruşturmalarda makamlarla işbirliği yapmayı kabul etmiş, bu da makamların elindeki şifreli verilere erişimine imkân tanımıştı.

Korumayı sona erdirme kararı, savunmasında güvenliğiyle ilgili endişeler yaratırken, ismiyle anılan sızıntıların yansımaları, başta Manchester City'nin mali davası olmak üzere bir dizi yargı dosyasında hâlâ gündemde.