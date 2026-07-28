Kendi kendini “dünyanın en büyük kulübü” ilan eden Real Madrid’in dünyanın en iyi oyuncularını istemesi, kulüpte yıllardır süregelen bir anlayış. Bu nedenle, Eflatun-Beyazlılar’ın birkaç haftadır Manchester City’den Rodri ile anılması büyük bir sürpriz değil; zira orta saha orkestra şefi İspanya’nın Dünya Kupası zaferinin ardından turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. En geç bu ödülle birlikte Real’in bu konuyla ilgilenmesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun transferinin gerçekten Madridliler için iyi bir fikir olup olmadığı kesin değil.

Real’in şu sıralar Rodri’nin yanı sıra iki Bundesliga yıldızı Michael Olise (Bayern Münih) ve Yan Diomande (RB Leipzig) ile de anılmasında büyük pay yine başkan Florentino Perez’e ait: Perez, haziran ayının başında rakibi Enrique Riquelme ile yoğun bir seçim yarışı yaşamış, bu sürecin sonunda da görevine rahat şekilde devam etmişti. Taraftarlara ve kulüp üyelerine yaz için dev bir transfer sözü veren Perez, bir yıldız oyuncu için 150 milyon euroluk teklif yapacağını duyurmuştu.

“Teklif, Cristiano Ronaldo ya da Kaka kalibresinde bir oyuncu için geçerli” diyen Perez’in sözlerinin ardından ise işin sonu çok daha az ışıltı, yaratıcılık ve gol tehdidine çıktı: Julian Alvarez’in bu bedelle Atletico Madrid’den alınması hedefleniyordu, ancak şehirdeki rakip Eflatun-Beyazlılar’ın belki de çok ciddi olmayan bu teklifini sert ve hızlı şekilde geri çevirdi. Sonrasında transfer piyasasında Real adına hareketlilik yaşandı, ancak taraftarları iki kupasız yılın ardından yeniden altın günlerin hayaline sürükleyecek o tek transfer gelmedi. İlk olarak, Santiago Bernabeu’daki döneminde kupalar kazansa da Pep Guardiola’nın Barcelona’sına karşı bitmeyen rekabette çoğunlukla geride kalan eski teknik direktör Jose Mourinho geri döndü.

Real’de transferde şu ana kadar büyük ses getiren bir hamle yok

Real, Marc Cucurella (Chelsea) ve Denzel Dumfries (Inter) için toplam 75 milyon euro ödeyerek iki bek transfer etti; bonservisi elinde olan Ibrahima Konate (Liverpool) ile de savunmaya bir takviye daha yaptı. 31 yaşında olan ve Rodri’den de yaşlı bulunan Bernardo Silva (Manchester City) ise yine bedelsiz olarak kadroya katılan bir başka tecrübeli isim oldu. Ancak duyurulan o büyük ses getirecek transfer hâlâ gelmedi ve Rodri, elbette böyle bir hamleyi bir anda sağlayabilecek isim olabilir.

Rodri’nin 2024’te yaşadığı çapraz bağ yırtığına rağmen hâlâ sahip olduğu futbol kalitesi ve bunu ABD, Kanada ve Meksika’daki turnuvada bir kez daha etkileyici biçimde göstermesi, oyuncu piyasaya çıkarsa Real’in onun için girişimde bulunması gerektiğini düşündürüyor. Sky Sport’un haberine göre City, 2027’de bitecek sözleşmesini uzatması için kendisine bir teklif sundu, ancak Skyblues ile şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Aynı haberde, Real’in de Rodri’ye 2030’a kadar Eflatun-Beyazlılar’a imza atması için teklif yaptığı belirtiliyor. 50 ila 60 milyon euro arasında bir teklifin şu anda hazırlandığı ifade ediliyor.

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Ancak tam da bu Real ilgisini reddeden başka haberler de var. İspanyol spor gazetesi AS, kulüp içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rodri’ye yönelik bu sözde ilginin yalnızca İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki başarısıyla bağlantılı olduğunu yazdı. Real’in Toni Kroos ve Luka Modric’in ayrılıklarının ardından orta sahada yön veren bir isim olarak tartışmasız şekilde eksikliğini hissettiği oyuncu Madrid’e gelirse, yeni teknik direktör Mourinho’nun oyun fikri tamamen altüst olur.

Rodri ile birlikte, 30 yaşındaki oyuncunun oyunun ne zaman hızlanması, ne zaman sakinleşmesi gerektiğini belirlediği ve her hücumun ondan başladığı bir topa sahip olma futbolu gelir. Ancak Real, Carlo Ancelotti döneminden başlayarak son dönemde, topu rakibe bırakmakta sorun yaşamayan ve hızlı Vinicius Junior ile Kylian Mbappe üzerinden geçiş anlarını kovalayan bir takıma dönüşmüştü.

Maresca, Rodri’nin yokluğu hakkında: “Dinlenmeli ve toparlanmalı”

Bu nedenle Rodri’nin gerçekten Real teknik direktörüne ve onun oyun anlayışına uyup uymadığı bir büyük soru. Gündeme gelen 100 milyon euroluk bonservisin 30 yaşındaki bir oyuncu için fazla olup olmadığı ise başka bir soru. Ancak Rodri bu yaz, önünde hâlâ birkaç iyi yıl daha varmış izlenimi verdi ve bu bedeli haklı çıkarabilecek gibi göründü. Rodri’nin kendisi de Atletico Madrid geçmişine rağmen, Eflatun-Beyazlılar’da oynamaya sıcak baktığı yönünde sık sık bir izlenim yarattı.

“Atletico’da oynamış olmam, Real’de oynamama engel değil. Bu yolu izleyen başka oyuncular da var” diyerek ilkbaharda dikkat çekici bir mesaj vermiş ve orta saha maestrosunun İspanya’nın başkentine dönüşüne dair ilk spekülasyonları başlatmıştı.

Ancak geçen hafta kulübünden, acilen sırt ameliyatı olması gerektiği ve ilk etapta süresiz olarak sahalardan uzak kalacağı haberi geldi. City Teknik Direktörü Maresca, “Pazartesi günü ameliyat olacak. Sonrasında tatile ihtiyacı var, dinlenmeli ve toparlanmalı. Ardından tekrar aramıza dönecek” dedi. Salı günü Skyblues, operasyonun başarıyla geçtiğini duyurdu. Kulüp açıklamasında, “Kulüpteki herkes ona hızlı bir iyileşme süreci diliyor” ifadeleri yer aldı.

Ancak gerçekten Manchester’a dönüp dönmeyeceği kesin değil. RMC’ye göre sırt ameliyatına rağmen Rodri ile ilgilenen kulüpler arasında artık Paris Saint-Germain de bulunuyor; her ne kadar Fransız ekibinin orta sahası Vitinha, Fabian Ruiz ve Joao Neves ile mükemmel şekilde dolu olsa da. Üst üste gelen iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bunu fazlasıyla anlatıyor.

Rodri’nin kendisinin, İngiltere’de geçirdiği yedi yılın ardından İspanya’ya dönmeyi tercih ettiği belirtiliyor; bu nedenle onu transfere ikna etmek büyük bir engel oluşturmayacaktır. Oyuncunun ayrılığı fikrine kulübünün de giderek daha fazla alıştığı söyleniyor. Medya haberlerine göre başlangıçta geri adım atmayan ve bir anlaşmada iş birliği yapmak istemeyen ManCity cephesinde, Marca’nın aktardığına göre artık yumuşama var. Haberde, “Oyuncuya en üst düzeyde saygı duyan İngiliz kulübü, kararının bu yönde olması halinde ayrılığı kabul edecektir” denildi.

Zaten Florentino Perez, bir şeyi gerçekten istiyorsa mali açıdan son derece ikna edici olabilmesiyle tanınıyor. Ve nihayetinde Real taraftarlarına, yerine getirmeyi çok isteyeceği bir söz verdi.