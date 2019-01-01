Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ile Etihad Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Manchester City 10, Shakhtar Donetsk 5 puanda. Ev sahibi ekibin bu maçtan alacağı 1 puan gruptan çıkmasını garantilemeye yetecek.

İki takım arasında oynanan ilk maçta Manchster City, 'dan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Zorlu karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;

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Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Angelino, Foden, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily, Stepanenko, Alan Patrick, Kovalenko, Tete, Junior Moraes, Konoplyanka

Manchester City ile Shakhtar Donetsk arasındaki mücadele 26 Kasım Salı saat 23:00'te başlayacak.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak maçı beIN Sports MAX HD 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı beş maçın dördünü kazanan Manchester City (1M), kazandığı tüm maçlarda kalesini gole kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde City deplasmanında çıktığı iki maçı da kalesinde sekiz gol görerek ve gol atamadan kaybeden Shakhtar, turnuva tarihinde hiçbir deplasmanda art arda üç maçı gol atamadan kaybetmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı son 13 iç saha maçının sadece birini kaybeden Manchester City (11G 1B 1M), son dört maçını kazandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç deplasman maçını kaybetmeyen Shakhtar Donetsk (2G 1B), dış sahadaki ilk dört maçlık yenilmezlik serisi için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son altı maçı kazanan Manchester City, turnuvada devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinin sahibi. Bundan daha uzun bir seri elde eden son İngiliz takımı, Mart 2008 ve Şubat 2009 arasında yedi maçlık seri yakalayan 'ydi.

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı 12 resmi maçın dokuzunu kazandı (9G 1B 2M).