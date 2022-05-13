Manchester City Sergio Agüero'nun heykelini şampiyonluğu getiren golün yıldönümünde açtı

Manchester City, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan Sergio Agüero'nun heykelini, Arjantinli efsanenin Queens Park Rangers'a karşı şampiyonluğu getiren 93:20'deki golünün 10. yıldönümünde açtı.

İngiliz futbolunda bir döneme damgasını vuran Agüero'nun heykeli, eski takım arkadaşları Vİncent Kompany ve David Silva'nın anıtlarının yanında yer alacak.

2011'de Atletico Madrid'den Manchester City'ye transfer olan Agüero İngiliz ekibinin formasını giydiği 390 karşılaşmada 260 gol atmayı başardı. Agüero'nun City formasıyla en akılda kalan golü ise Şeyh Mansour döneminin ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandıran maçın 90+4. dakikasında Queens Park Rangers'a karşı attığı goldü.

Manchester City formasıyla 15 kupa kaldıran Agüero'nun kulübe katkısının unutulmayacağını belirten Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak efsane oyuncudan övgüyle bahsetti:

"Sergio Agüero'nun bu kulübe kattıkları hiçbir zaman inkar edilemez. O bu oyunu oynamış en büyük oyunculardan biriydi. Taraftarlarımız Sergio'yu düşündüklerinde ikonik 93:20 golünü ve kulübün 44 yıl sonra elde ettiği şampiyonluğu hatırlıyor ama onun Manchester City'deki mirası aslına bakılırsa bu golün ve şampiyonluğun çok daha ötesinde"

Sergio Agüero ne söyledi?

Heykelin 10 yıl önce yaptığı gol sevinci şeklinde tasarlanmasından mutluluk duyduğunu belirten Agüero, çok mutlu olduğunu söyledi:

"Açık konuşmak gerekirse 10 yıl önceki kendimi görmek çok güzel bir duygu. 10 yılda birçok kupa kazandım ve kulübün dünyanın en büyüklerinden biri olmasına yardım ettim. Manchester'da her zaman hatırlanmam için yapılan bu anıt için kulübe minnettarım"

Ödüllü heykeltraş Andy Scott'un tasarladığı Agüero heykeli binlerce galvanizli çelik parçası aracılığıyla hayat buldu. Gece Manchester City'nin renkleri olan mavi ışıkla aydınlatılacak olan heykel, büyük bir beğeni topladı.

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