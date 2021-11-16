Manchester City savunmacısı Benjamin Mendy için iki tecavüz suçlaması daha

Manchester City'nin sol bek oyuncusu Fransız Benjamin Mendy hakkında iki tecavüz suçlaması daha yapıldı.

27 yaşındaki Fransız, 26 Ağustos'ta üç farklı kadına saldırdığı iddiasıyla suçlanmıştı. Şimdi ise altı tecavüz ve bir cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

Manchester City'nin oyuncusu Çarşamba günü Stockport Sulh Ceza Mahkemesi'ne çağrıldı.

Mendy'ye halihazırda yöneltilen suçlamalar, Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia edilen olaylarla ilgili.

Oyuncu için Ekim ayının başında kefalet talebi ikinci kez reddedildi ve gözaltında tutuluyor.

Benjamin Mendy ve avukatları henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken herhangi bir itirazın yapılmadığı kaydedildi.

2017'de Monaco'dan İngiltere'nin yolunu tutan Mendy, City formasıyla 75 maçta görev aldı ve bunlardan biri bu sezonda.

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