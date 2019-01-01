Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nden 1 yıl men edilebilir

Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City'nin CAS başvurusu reddedildi. İngiliz devi, Avrupa'dan 1 yıl men tehlikesi ile karşı karşıya.

'nin UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) düzenlemelerinin ihlal edildiği iddiasıyla ilgili soruşturmasına karşı yaptığı temyiz başvurusu, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi.

Alman haber dergisi Der Spiegel, 2018 yılında Football Leaks belgeleriyle Manchester City ve PSG'nin UEFA'nın FFP kurallarını ihlal ettiğini ortaya çıkarmıştı. Ardından UEFA, Manchester City'yi Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonuna sevk etmişti.

Manchester City, soruşturmaya yapılan itirazın geri çevrilmesiyle birlikte yargı kurulundan çıkacak kararı bekleyecek. İddialara göre ise Manchester City, para cezasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nden 1 yıl men cezası alabilir.