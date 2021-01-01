Manchester City "sahte" iş istihdamı oluşturmakla suçlanıyor

Manchester City, altyapıdan eski öğrencileri Gabriel Fernando Almeida'nın babasına "sahte" iş istidamı oluşturmakla suçlanıyor.

, altyapının eski umudu Gabriel Fernando Almeida'nın babası için kulüpte "sahte" bir iş istihdamı oluşturmakla suçlanıyor.

The Athletic'e konuşan Almeida'nın babası, "Gerçek şu ki, bana para ödediler fakat ben kulüpte çalışmadım. Aslında İngilizce bilmediğimiz için bizi kandırdılar. Bir scouting kursu ayarladılar ancak ben kursta görünmek için sadece iki kez gittim." şeklinde konuştu.

Premier Lig kurallarına göre; hiçbir kulüp, bir oyuncuya veya onunla bağlantılı olduğu herhangi bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak ödeme veya menfaat teklif ederek o kulübün altyapısına kaydolmaya teşvik edemez. Ayrıca reşit olmayan bir oyuncunun ailesine, bireyin kariyerini etkilememek adına ödeme yapmak kanuna aykırı. Ancak kulüpler bu kuralı aşmak amacıyla genç oyuncularının ailelerini kulüpte çalıştırabiliyorlar.

Daha fazla takım

Gabriel Fernando Almeida'nın babasının Ada ekibinde çalışmadığı halde ödeme aldığını söylemesi ise Manchester City'i hedef tahtası yaptı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Manchester City kulübünden bir sözcü iddiaları reddederek, "Almeida'nın babasına yapılan ödeme kulüpte geçirdiği zaman dilimindeki masraflarının bir karşılığı." dedi.

Gabriel Fernando Almeida, Manchester City altyapısına büyük umutlarla 2011 yılında katılmıştı.