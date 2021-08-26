Goal'ün edindiği bilgilere göre; Manchester City, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için Juventus ile görüşmelere başladı.

Beş kez Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo, Torino'da geçirdiği üç yılın ardından Juventus'tan ayrılmak istiyor.

Manchester City, Tottenham'dan kadrosuna katmak istediği Harry Kane'i elden kaçırınca Portekizli yıldız için devreye girdi.

Cristiano Ronaldo transferinde son durum

Pep Guardiola'nın ekibi, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.

Oyuncuya yakın kaynaklar, şu ana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını, ancak görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Eski bir Manchester United oyuncusu olan Ronaldo geçmişte Kırmızı Şeytanlar'ın ana rakibine asla katılmayacağını söylemişti ancak bu transfer gerçekleşebilir görünüyor.

Portekizli yıldız daha önce City'ye önerilmişti ancak İngiliz ekibi o sırada sadece Harry Kane transferine odaklıydı.

Ronaldo'nun maliyeti ne kadar olacak?

Juventus yöneticileri perşembe sabahı Ronaldo'nun menajeri Mendes ile görüştü ve Portekizli yıldızın kulüpten bedelsiz ayrılmasına izin verilmeyeceği masaya yatırıldı.

Juventus zararını karşılayabilmek için yaklaşık olarak 29 milyon euro talep ediyor.

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