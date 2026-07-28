Manchester City, geleceğe yönelik projesinin hatlarını çizmeye devam ederken, son yıllarda takımın orta sahasının en önemli dayanaklarından biri olan İspanyol yıldız Rodri'ye uzun vadeli bir halef bulmayı hedefine koyuyor.

Bu çerçevede, Barcelona'nın yükselen yeteneği Marc Bernal'in adı, İngiltere Ligi şampiyonuna katılabilecek en dikkat çekici adaylardan biri olarak öne çıktı; ancak kulüp, Katalan ekibinin oyuncusuna sıkı sıkıya sarılması nedeniyle transferi gerçekleştirmenin zorluğunun farkında.

Basın haberleri, Manchester City'nin Rodri'ye gelecekteki bir alternatif arayışının, Barcelona'nın "La Masia" akademisinin en önde gelen mezunlarından biri olan Marc Bernal'e yönlendirdiğini belirtiyor.

İngiliz kulübünün yöneticileri, İspanyol orta saha oyuncusunun; oyunun temposunu kontrol etme becerisi, kendine has konumlanması ve taktiksel zekâsı sayesinde gelecekte orta sahayı yönetmeye ehil kılan niteliklere sahip olduğunu düşünüyor. Bunlar, Rodri'yi dünyada mevkisinin en iyi oyuncularından biri yapan özellikler.

İspanyol yeteneğe geniş İngiliz ilgisi

Bernal'e olan ilgi yalnızca Manchester City ile sınırlı değil; 19 yaşındaki oyuncunun gelişimini hem Chelsea hem de Arsenal takip ediyor. Bunun ardında, oyuncunun potansiyeline ve Premier Lig'de parlayabileceğine duyulan büyük inanç yatıyor.

Bununla birlikte, Barcelona oyuncusunu 2029 yazına kadar uzanan ve 500 milyon euro değerinde devasa bir serbest kalma maddesi içeren bir sözleşmeyle güvence altına almayı başardıktan sonra, oyuncunun kariyerini "Camp Nou" içinde sürdürme isteğinin de eklenmesiyle, onunla sözleşme imzalama görevi son derece karmaşık görünüyor.

Buna dayanarak, Manchester City'nin ilgisinin, mevcut transfer döneminde bir anlaşmayı sonuçlandırma girişiminden ziyade uzun vadeli planları kapsamında değerlendirildiği görülüyor.

"CaughtOffside" sitesinin, oyuncu menajerlerine yakın kaynaklara dayandırarak aktardığına göre, Manchester City, Marc Bernal'i uzun vadede Rodri'nin yerini alacak en öne çıkan seçenek olarak görüyor.

Oyuncu; güçlü fiziksel yapısı, topla oynarken sergilediği büyük sükûnet, ayrıca baskı altında topu alabilme ve arkadan oyun kurabilme becerisiyle dikkat çekiyor. Bunlar, onu takımın oyun tarzına uygun kılan özellikler.

Arsenal ve Chelsea de oyuncuyu takip etmesine rağmen, Barcelona onu önümüzdeki yıllarda takımın temel unsurlarından biri olacağına inandığı için ondan vazgeçmeye yönelik hiçbir niyet göstermiyor.

Barcelona tüm cazip tekliflere kapıyı kapatıyor

Uzun vadeli sözleşme ve devasa serbest kalma maddesi, Barcelona'nın Bernal'e duyduğu tam güveni yansıtıyor; ayrıca kulübün sportif projesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve oyuncunun geleceğiyle ilgili herhangi bir müzakereye girmeye hazır olmadığını teyit ediyor.

Rodri'nin geleceğine dair spekülasyonlar sürse de, şimdiye kadar Barcelona'nın yükselen yeteneğinden vazgeçmeye hazır olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Manchester United'ın Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili görüşmelere Marc Bernal'i dahil etmeye çalıştığını, ancak Barcelona'nın bu fikri kesin bir şekilde reddettiğini ortaya koydu.

Oyuncu da takımın projesine inandığı ve teknik direktör Hansi Flick'ten gelecekteki planlarının temel bir parçası olacağına dair güvenceler aldığı için Katalan kulübünde kalma konusundaki kararlılığını gösterdi.

Bu tutum, Manchester City, Chelsea ve Arsenal'e açık bir mesaj niteliğinde: Bernal, cazip bir mali teklifle kadroya katılabilecek sıradan bir genç yetenek değil, Barcelona'nın uzun vadeli projesine bağlı bir oyuncu.

Manchester City, Bernal'in potansiyeline ve Rodri'nin yerini almaya uygunluğuna inansa da, Barcelona'nın oyuncuya sıkı sıkıya sarılması ve onun da kalma isteği nedeniyle, şu anda onu kadroya katmak için harekete geçmek son derece zor görünüyor.

Bu nedenle İngiliz kulübü, önümüzdeki sezonlarda oyuncunun gelişimini izlemeye devam edebilir; aynı zamanda mali açıdan daha gerçekçi başka seçenekleri araştırırken Bernal'i uzun vadeli stratejik hedefleri listesinde tutabilir.