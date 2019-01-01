Manchester City rekor gelir açıkladı

CAS tarafından FFP soruşturması altında olan son Premier Lig şampiyonu 2018-2019 dönemini kapsayan bir finansal rapor yayınladı

Premier Lig'in dev ekiplerinden , saha dışında CAS'ın yürüttüğü FFP soruşturmasıyla uğraşıyor.

FFP kurallarını delmekle suçlanan City'nin yaptığı itiraz da CAS tarafından 'kabul edilemez' olarak nitelendirilmişti.

Devam eden incelemenin sonuçları henüz belli olmamışken İngiliz kulübü 2018-2019 sezonunu kapsayan bir yıllık rapor yayınladı.

Bu rapora göre 692.3 milyon dolarlık bir gelir açıklayan City, kulüp tarihinin rekorunu da kırdı. Ayrıca Manchester City'nin belirtilen dönemde 13.1 milyon dolar kâr etti.

Kulüp sahibi Şeyh Mansour döneminde 11. defa üst üste kâr eden City'nin maaş bütçesi de gelirinin %59'unu oluşturuyor.

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Bu artış hem erkek hem kadın futbol takımlarının geçirdiği başarılı sezonlara dayanıyor. Öte yandan City'nin Puma ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının 10 yıl için 841.2 milyon dolar değerinde ve bunun da gelir artışına önemli bir katkısı olacak.

Buna rağmen Manchester City aynı şehri paylaştığı ezeli rakibini yakalayabilmiş değil. , 2019'un Eylül ayında yayınladığı raporda aynı dönemde 811.8 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu.

Premier Lig'de lider 'un 9 puan gerisinde kalan Manchester City, milli aradan 'yi konuk edeceği karşılaşmayla dönecek.