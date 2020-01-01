Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları ertelendi

Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Şampiyonlar Ligi'ni de vurdu.

- ve - arasında 17 Mart'ta oynanması planan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

City'den yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüslü bir oyuncu tespit edilmesi ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.

Real Madrid'in sahasında oynanan ilk ayak karşılaşmasını City, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Juventus - Lyon maçının da İtalya'daki olağanüstü hâl ve Juventus takımında tespik edilen koronavirüs nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

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İki mücadelenin hangi tarihte oynanacağına UEFA önümüzdeki günlerde karar verecek.