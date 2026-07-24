Manchester City, Real Madrid'in Rodri için yaptığı teklife dair tartışmalara son noktayı koydu

İspanya'da Real Madrid'in İspanyol yıldız Rodri'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeye yaklaştığına dair haberler artarken, Manchester City sessizliğini bozarak spekülasyonlara son verdi ve kulübün "Merengues"ten herhangi bir resmi teklif almadığını, ortaya atılan tüm iddiaların ise oyuncunun son Dünya Kupası'nda sergilediği olağanüstü performansların bir sonucu olduğunu vurguladı.

İspanyol "AS" gazetesi, Rodri'yi Real Madrid'e transfer olmakla ilişkilendiren haberlerin gerçekliğini öğrenmek için Manchester City yönetimiyle temasa geçtiğini, özellikle de kraliyet kulübü içinde İspanyol orta saha oyuncusunun bu yaz transfer döneminde kadroya katılması yönündeki taraftar taleplerinin artması üzerine bu adımı attığını açıkladı.

Real Madrid yönetimi üzerinde, taraftarlar ve medya tarafından Rodri'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibine katılması yönünde baskılar arttı. Bu talepler yeni değil; geçmiş yıllarda başka isimler için de tekrarlanmıştı. Ancak bu kez, oyuncunun Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu dikkat çekici performanslarla desteklenerek daha ısrarcı bir hal almış görünüyor.

Gazeteye göre Manchester City yetkilileri, kulüp içindeki havanın tamamen sakin olduğunu ve oyuncunun geleceği konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını, özellikle sözleşmesinin bir yıl daha devam ettiğini vurguladı. Bu durum, kulübe gelecekteki olası gelişmelerle başa çıkmada güçlü bir konum sağlıyor.

İngiliz kulübü, Real Madrid'den herhangi bir teklif almadığının altını çizerek iki taraf arasında herhangi bir müzakere ya da resmi temasın varlığını yalanladı ve medyada gündeme gelenlerin, Rodri'nin Dünya Kupası'nda sergilediği ve onu uzun süre sahalardan uzak tutan sakatlıktan tamamen iyileştiğini teyit eden üstün performansa doğal bir tepkiden ibaret olduğunu değerlendirdi.

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı, diz sakatlığından tamamen iyileşmeye odaklanmak amacıyla geçen sezonun ortasında oynamaya ara vermiş, ardından Dünya Kupası boyunca güçlü bir şekilde geri dönerek adını yeniden transfer piyasasının gündemine taşıyan üstün performanslar sergilemişti.

Şu anda Rodri, yaşadığı bir sorunu tedavi etmek için sırtından basit bir cerrahi operasyon geçirmeye hazırlanıyor. Ancak belirlenen plan, ister Manchester City'de kalsın ister başka bir kulübe transfer olsun, ağustos sonlarında başlayacak yeni sezona hazır olacağına işaret ediyor. Öte yandan İngiliz kulübünün yönetimi oyuncunun kalması konusunda ısrarcı.

Yaz transfer döneminin kapanmasına bir aydan fazla süre kalmasına rağmen tüm senaryolar hâlâ mümkün. Medya raporları, Rodri'nin İspanya La Liga'da yeni bir deneyim yaşamak istediğini ve önümüzdeki dönemde Real Madrid forması giymeyi başlıca hedefi olarak belirlediğini gösteriyor.

Bununla birlikte kaynaklar, Real Madrid ve Manchester City'nin şu ana dek tek bir gerçek üzerinde hemfikir olduğunu doğruluyor: Bu dosyada herhangi bir ilerleme yok. Zira iki kulüp arasında hiçbir görüşme yapılmadı, herhangi bir resmi müzakere başlamadı ve herhangi bir anlaşmaya varılmadı.

"AS", Real Madrid ile Manchester City arasındaki ilişkinin, Avrupa'nın büyük kulüpleri arasındaki en iyi ilişkilerden biri olarak kabul edildiğini ve aralarında doğrudan, ayrıcalıklı iletişim kanalları bulunduğunu belirtti. Ancak kraliyet kulübü şu ana dek Rodri'yi transfer etmek için resmi bir adım atmadı ve oyuncu hakkında Manchester City yönetimiyle herhangi bir temas gerçekleşmedi. Böylece şimdiye kadar ortaya atılan tüm haberler yalnızca spekülasyon çerçevesinde kalmaya devam ediyor.