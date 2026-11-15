Manchester City, Real Madrid'in kapısını kapatmak için oyuncusunun maaşını ikiye katlıyor

Manchester City'nin geleceğini tehdit eden mali davasının gölgesinde, İngiliz kulübü temel oyuncularından birini elinde tutmak için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kulüp, Portekizli Matheus Nunes'le sözleşmesini 3 sezon uzatma ve haftalık maaşını artırma konusunda anlaşmaya yaklaştı. Bu durum, yöneltilen suçlamalara ilişkin nihai kararın açıklanmasından önceki belirsizlik ortamına rağmen, yönetimin takımın kilit isimlerini güvence altına alma planlarını sürdürdüğünün bir işareti olarak görülüyor.

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Manchester City, mali ihlaller işlemekle suçlandığı davanın sonuçlanmasını bekliyor. Çok sayıda puan silinmesine kadar varabilecek ağır yaptırımların uygulanması ihtimali, takımın Premier Lig'deki varlığını tehdit ediyor ya da kulübü yerel müsabakalardaki katılımını etkileyecek daha sert cezalara maruz bırakabilir.

Bu dava, olası yaptırımların kulübün sportif projesine etkisinin öngörülmesinin zorluğu nedeniyle, takımdaki bazı oyuncuların geleceğine dair soru işaretleri doğurdu.

Ancak yönetimin Nunes'in sözleşmesini yenilemeye yönelik hamleleri, teknik planlarının temel bir parçasını oluşturan unsurları elinde tutma ve hukuki krizin takımı inşa etme planlarını aksatmasına izin vermeme arzusunu yansıtıyor.

“Manchester Evening News” gazetesi, mevcut sözleşmesi hâlâ 2028 yazına kadar devam etmesine rağmen, Manchester City'nin Portekizli oyuncuyla temel maaşında artış içeren 3 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olduğunu aktardı.

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Maaş artışı

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Siteye göre kulüp, Nunes'in artık takım içinde üstlendiği role bir takdir olarak, onu sağ bek mevkisindeki temel tercihlerden biri hâline gelmesinin ardından maaşını haftalık 20 bin sterlin artırarak, prim ve teşvikler hariç 150 bin sterline çıkarmaya hazırlanıyor.

Nunes, 2023 yazında Wolverhampton'dan 62 milyon euro karşılığında Manchester City'ye katılmıştı; ancak ilk sezonunda düzenli olarak forma şansı bulamamış, yalnızca 7 maça ilk 11'de başlamış ve teknik heyet ona daha çok orta saha mevkisinde güvenmişti.

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Oyuncunun takım içindeki kariyeri, Kyle Walker'ın 2025 yılında ayrılmasının ardından değişti. Teknik heyet onu sağ bek mevkisinde değerlendirmeye yönelince, Portekizli millî oyuncu yavaş yavaş kendini kabul ettirmeyi başardı ve geçen sezon ilk 11'de 32 maça çıkarak bu mevkideki temel tercih hâline geldi.

Real Madrid'in ilgisi City'nin planlarını değiştirmiyor

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Nunes'in takımdaki yerini sağlamlaştırmayı başarmasına rağmen, sağ bek mevkisi hâlâ Manchester City'nin transfer piyasasındaki öncelikleri arasında yer alıyor; özellikle de oyuncunun şu anda sakatlanmış olması ve başta Real Madrid olmak üzere büyük kulüplerin hizmetlerini almaya yönelik atfedilen ilgisiyle birlikte.

Oyuncunun sözleşmesinin uzatılması, Manchester City yönetimine bu mevkideki en önemli unsurlarından birini elinde tutma fırsatı veriyor; ayrıca gelecekte onu kadrosuna katmaya yönelik teklifler alması durumunda pazarlık konumunu da güçlendiriyor, özellikle de oyuncunun orta sahadan sağ bek mevkisine geçtikten sonra kadroda etkili bir rol üstlenmiş olması nedeniyle.

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Bu yenileme adımı, kulübün mali suçlamalar ve bunlara bağlı itiraza ilişkin yetkili mercilerin kararını beklediği bir dönemde ek bir önem taşıyor; zira Manchester City, önümüzdeki dönemde rotasında büyük değişikliklere yol açabilecek yaptırımlara maruz kalma ihtimaline rağmen bazı oyuncularının geleceğini güvence altına almak için çalışmaya devam ediyor.