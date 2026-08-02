Real Madrid, Rodri transferinin de tıpkı Diomande transferi gibi güllük gülistanlık bir yol olacağını düşünüyordu; ancak Katalan "Sport" gazetesine göre iki transferi de tamamlama konusunda ciddi zorluklarla karşılaşmaya başladı.

Gazete, Manchester City'nin "geri adım atmaya niyeti olmayan bir fiyat belirledikten sonra müzakere stratejisini kusursuz bir şekilde uyguladığı" görüşünde.

İngiliz kulübünün oyuncuyu satmaya ihtiyacı olmadığına, 2027 yılında bedelsiz olarak ayrılsa dahi onu elinde tutmakta sakınca görmediğine dikkat çekildi; zira kulüp 70 milyon euro talep ediyor (miktarın bir kısmı bonuslar şeklinde olsa bile) ve bu rakamdan taviz vermeyecek.

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Gazete şöyle devam etti: "Manchester City'nin satış operasyonlarındaki stratejisi her zaman netti; ayrılmak isteyen her oyuncunun gitmesine izin veriyor, ancak mali teklifin kulüp için tatmin edici olması şartıyla. Barcelona daha önce Eric Garcia transferinde bu durumla karşılaşmış, oyuncu bedelsiz olarak ayrılana kadar beklemek zorunda kalmıştı; ayrıca Bernardo Silva ile anlaşmaya yönelik birçok girişimi de reddedilmişti."

Rodri, ayrılmayı talep etme adımını çoktan attı ve şimdi Real Madrid'in, İngiliz kulübünün Altın Top sahibi karşılığında adil olarak nitelendirdiği mali taleplerini karşılamasını bekliyor.

Real Madrid yönetimi transferin 48 saat içinde sonuçlanacağını düşünüyordu; ancak "Sport"a göre şimdi müzakerelerin daha uzun süreceğinin ve sonucunun beklendiği gibi kesinleşmiş olmadığının farkına vardı.

Bouaddi müzakereleri

Aynı zamanda Manchester City, Lille'in yıldızı ve 2026 Dünya Kupası'nın keşiflerinden biri olan Faslı orta saha oyuncusu Ayoub Bouaddi ile anlaşmak için müzakerelerini sürdürüyor.

Şimdiye kadar kesin bir anlaşma bulunmuyor; ancak beklentiler oyuncunun önümüzdeki haftalarda imza atabileceği yönünde. Yine de onun gelişi Rodri'nin değil, teknik direktör Enzo Maresca'nın planlarında yer almayan Kovacic'in ayrılışı anlamına geliyor.

Gazete, Rodri'nin Real Madrid ile çoktan tam bir mutabakata vardığını ve transferini tamamlamak için elinden geleni yapacağını, ancak Manchester City ile olan özel ilişkisinin onu müzakerelerde temkinli davranmaya ittiğini belirtti.

Oyuncunun mali değerinin daha düşük olacağını düşündüğünü, ancak Real Madrid'in aceleciliği ve mevcut ihtiyaçlarının, tamamlanmış gibi görünen bir transferi suya düşürebileceğini de ekledi.