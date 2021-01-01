Manchester City, Premier Lig'de zirve koltuğuna oturdu

Premier Lig'in 20. haftasında West Bromwich'i 5-0 mağlup eden Manchester City, liderlik koltuğuna oturdu.

Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda West Bromwich ile karşılaştı.

Bu karşılaşmanın ardından 'dan zirve koltuğunu teslim alan Manchester City, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Pep Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 6. ve 30. dakikalarda İlkay Gündoğan, 20'de Joao cancelo, 45'te Riyad Mahrez, 57'de Raheem Sterling kaydetti.



Ligde üst üste 7. galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 41'e yükseltti ve Premier League'in yeni lideri oldu.



West Bromwich ise 11 puanda kaldı.