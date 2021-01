Guardiola: Premier Lig'deki takım sayısı düşmeli!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'deki takım sayısının düşmesi gerektiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nden ayrılarak Avrupa Süper Ligi'ni kurmayı hedefleyen büyük kulüpler ile FIFA ve UEFA arasındaki soğuk rüzgarlar devam ederken, Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Özellikle Avrupa kupalarında da oynayan takımların sezon boyunca çok sayıda maça çıktığını ve bu durumun oyuncuların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden İspanyol teknik adam, Premier Lig'deki takım sayısının azaltılması gerektiğini söyledi. Daha az takımın daha az maç sayısı anlamına geleceğini ifade eden Guardiola, bu durumun sakatlıkları azaltacağını ve sahadaki futbolun kalitesini yukarıya çekeceğini ifade etti.

Yerel ligleri güçlendirmenin yollarını aramaları gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Avrupa'daki her ligi şu an olduğundan daha güçlü bir hale getirmemiz gerekiyor. En üst ligler de alt liglerde şu an olduğundan daha iyi olmalı. Premier Lig'in daha az takımla daha yüksek bir mücadeleye sahne olacağına inanıyorum. Önemli olanın nicelik değil nitelik olduğunu anlamalıyız" dedi. Premier Lig'in beş oyuncu değişikliği kuralını reddetmesini de eleştiren Guardiola, "FA Cup'ta beş oyuncu değiştirip, Premier Lig'de bunu yapamıyor oluşumuzun hiçbir anlamı yok" dedi.