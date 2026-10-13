Manchester City - Paris Saint-Germain: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. ile Paris Saint-Germain F.C. arasındaki maç 14 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Manchester'da Avrupa'nın iki devi karşı karşıya

Manchester City, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'i ağırlamak için Etihad Stadyumu'na dönüyor. Hafta sonunda kendi liglerinde aldıkları farklı galibiyetlerin ardından Enzo Maresca'nın City ekibi, saha avantajından yararlanarak Şampiyonlar Ligi puan tablosunun zirvesinde erkenden üstünlük kurmayı hedefliyor. Luis Enrique'nin PSG'si için İngiltere'nin kuzeybatısına yapacağı yolculuk, turnuvanın favorilerinden birine karşı taktik disiplin açısından zorlu bir sınav olacak.

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Manchester City, Anfield'da attığı üç golle Liverpool'u mağlup etti

Manchester City, 11 Ekim'de Anfield'da Liverpool'u deplasmanda etkileyici bir oyunla 3-0 mağlup etmenin verdiği moralle çarşamba gecesi sahaya çıkacak. Golsüz geçen ilk yarının ardından Erling Haaland 65. dakikada kilidi açtı; Jérémy Doku (68') ve Rayan Cherki'nin (78') ikinci yarıdaki golleri ise Premier League'deki farklı galibiyeti perçinledi. Rayan Cherki, Antoine Semenyo ve Enzo Fernández arasındaki dinamik hücum iş birliğinden güç alan City, Avrupa mücadelesine etkili bir hücum formuyla giriyor.

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PSG, Le Mans karşısında ikinci yarıdaki atılımıyla üç puanı aldı

PSG, 10 Ekim'de Ligue 1'de Le Mans FC'yi sahasında 3-1 mağlup ettikten sonra Manchester'a geliyor. Lucas Beraldo'nun penaltıdan attığı açılış golünün ardından oyuna sonradan giren Khvicha Kvaratskhelia ile orta saha oyuncusu Maghnes Akliouche, ikinci yarıda buldukları gollerle üç puanı getirdi. Orta sahada oyunu yönlendiren João Neves ve Vitinha'nın yanı sıra kanatlardaki Ferran Torres ve Khvicha Kvaratskhelia'nın yarattığı tehditle PSG, geçiş hücumlarında City savunmasını zorlayabilecek ölümcül bir güce sahip.

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Rekor takibi: Haaland'ın gözü Avrupa futbolu tarihine geçmekte

Avrupa futbolundaki neredeyse tüm en hızlı ulaşma rekorlarını kıran Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına bir başka tarihi dönüm noktasının peşinde çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 30, 40 ve 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu olduktan sonra Norveçli yıldız, Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında şu anda 59 maçta 59 gole sahip.

PSG karşısında Etihad'da atacağı tek gol, onu kariyerindeki 60 Şampiyonlar Ligi golüyle Ruud van Nistelrooy'a eşitleyecek. İki gol atması hâlinde ise eski Manchester United forvetini geçerek Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü yedi oyuncusu arasına girecek. Avrupa maçlarında daha önce görülmemiş bir maç başına bir gol ortalaması yakalayan Haaland'ın Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yer aldığı en üst sıralara ulaşma konusundaki kararlılığı, bu dev mücadeleye ilgi çekici bir kişisel hikâye katıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncuları (elemeler dâhil)

Cristiano Ronaldo : 183 maçta 141 gol Lionel Messi: 163 maçta 129 gol Robert Lewandowski: 144 maçta 109 gol Karim Benzema : 152 maçta 90 gol Raul : 142 maçta 71 gol Kylian Mbappe : 99 maçta 71 gol Ruud van Nistelrooy : 81 maçta 60 gol Erling Haaland : 59 maçta 59 gol

Takım haberleri ve kadrolar

Enzo Maresca, Norveç'in Portekiz ile oynadığı Uluslar Ligi maçında oyundan çıkan Erling Haaland'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri bekliyor. Forvetin oynayıp oynayamayacağına ilişkin yeni bilgilerin maç saatine yakın açıklanması bekleniyor. City için şu aşamada başka bir sakatlık veya ceza bilgisi doğrulanmadı. Muhtemel ilk 11, belli olduğunda eklenecek.

PSG cephesinde ise Luis Enrique ilk 11'ini doğrulamadı ve belirli bir oyuncunun yokluğuna işaret etmedi. Konuk ekiple ilgili tüm kadro haberleri, maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Manchester City son beş maçının tamamını kazandı; Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler aldı. Son maçında Premier League'de Sunderland'i 5-3 yendi, Carabao Cup'ta ise Norwich City'ye beş gol attı. City, FC Porto deplasmanında aldığı 2-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin de yer aldığı bu beş maçta 13 gol atıp dört gol yedi.

PSG, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti; bundan hemen önce ise Ligue 1'de evinde Monaco'ya 2-1 yenildi. Lille karşısındaki 2-2'lik beraberliğin de yer aldığı bu beş maçta Luis Enrique'nin ekibi 12 gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabet

İki kulüp en son Ocak 2025'te karşılaştı. PSG, Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son beş karşılaşmada City üç, PSG ise iki galibiyet aldı. Bu beş maçta toplam 19 gol atıldı.