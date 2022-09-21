NE OLDU? Grealish geçen yaz Aston Villa'dan Manchester City'ye 100 milyon Sterlin'e İngiltere rekoru kırarak transfer oldu.

Ancak, geçen sezon Premier Lig kupasını kaldırmasına rağmen Etihad Stadyumu'na transfer olmasından bu yana pek çok kişinin beklediği golleri veya asistleri sağlayamadı.

NE SÖYLEDİ: 27 yaşındaki Sky Sports'a verdiği demeçte, transfer olduğundan beri elinden gelenin en iyisini yapmadığını itiraf etti:

"Muhtemelen City'ye katıldığımdan beri oyunumun zirvesinde değilim.

"Villa'da olduğundan tamamen farklı bir durumdayım. Sanırım Villa'da daha özgürdüm."

BÜYÜK RESİM: Grealish, geçen sezon Premier Lig'de sadece üç gol ve üç asist yaptı.

Ancak ne olursa olsun İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda seçildi.

Bu haftaki yorumlara rağmen sevincini dile getirdi. Kulüp ve Pep Guardiola onu eleştirmenlere karşı savundu.

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