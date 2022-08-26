Fransız oyuncu, kendisine karşı yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyor.

Mahkeme, Manchester City oyuncusu Benjamin Mendy'i tecavüzle suçlayan bir kadının polise ifade vermeden önce ünlü futbolcuyla ilgili araştırma yaptığını öğrendi.

Bu araştırmanın detayları, davanın sürecini etkileyebilecek boyuta ulaşabilir, çünkü kadının polise gitmeden önce oyuncunun net değerini internet üzerinden araştırdığı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu 8 tecavüz, 1 cinsel saldırı ve 1 tecavüze teşebbüsten yargılanıyor ve tüm suçlamaları reddediyor.

Ne söylendi?

Chester Crown Mahkemesi, Mendy'nin geçen yıl temmuz ayında Cheshire'daki evindeyken iddia edilen kurbanlardan birine tecavüz ettiğini duydu.

Kadın, dün delil olarak onunla neden seks yapamayacağına dair bahaneler bulduğunu ancak bunun hiçbir şekilde Mendy tarafından anlaşılmadığını ve sanki duvara karşı konuşuyormuş gibi hissettiğini açıkladı.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

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Daha sonra Mendy'nin avukatı Eleanor Laws, QC, kadının bu yılın Şubat ayında kaydedilen polis görüşmesinden önce Mendy'nin net değerini araştırdığını söyledi.

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Avukat Laws, "Açıklamanızı yapmadan önce neden Mendy'nin net değerini araştırıyorsunuz?" dedi.

Kadın ise şu şekilde cevap verdi: "Bunu hangi tarihte yaptım?"

Bayan Laws şöyle devam etti: "Bu yıl 17 Ocak'ta ne kadar kazandığı ve onun piyasa değerinin ne olduğuyla neden ilgilendiniz?

Mağdur olduğu iddia edilen kişi ise şunları ekledi: "Bununla pek ilgilenmiyordum, ama manşetlerde falan vardı.

"Ve bana onun hakkında sorular soruluyordu. Açıkçası, neler olduğunu daha iyi anlamak için Goggle üzerinden araştırma yapmak istedim.

"Daha fazla bilgiye ihtiyacım vardı, hepsi bu kadar."

Kadına daha sonra "bir noktada" tazminat başvurusunda bulunacak bir "gözü" olup olmadığı sorulduğunda "hayır" diye cevap verdi.

Marca.com

Mahkeme, iddia edilen suçların Cheshire kırsalındaki Mottram St Andrew'daki Mendy'nin "izole" evi The Spinney'de gerçekleştiğini duyurdu.

Ayrıca, Mendy'nin genç kadınları bulmasına yardım ettiği ve kadınların tecavüze uğradıklarını iddia ettiği partilere katıldığı iddia edilen 41 yaşındaki Mendy'nin arkadaşı ve Louis Saha Matturie de yargılıyor.

Saha, ikisi Mendy'nin de tecavüzle suçlandığı yedi farklı kadına yönelik sekiz tecavüz ve dört cinsel saldırı iddiasını reddediyor.

Ve bu duruşma devam ediyor.

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