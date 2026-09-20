Manchester City oyuncu puanları, Sunderland maçında: Kaotik geçen sekiz gollü nefes kesen mücadelede Antoine Semenyo ve Erling Haaland parladı

Manchester City, Premier League puan tablosunun zirvesindeki amansız yürüyüşünü sürdürdü, ancak Sunderland karşısında alınan sıra dışı 5-3'lük galibiyette zorlandı. Savunmadaki kırılganlık ve üst düzey bitiriciliğin öne çıktığı maçta Enzo Maresca'nın ekibi, istekli rakibini aşmak için hücumdaki derinliğini ortaya koydu. Etihad tribünlerini koltuklarının ucunda tutan yüksek tempolu karşılaşmada City'nin %57 topa sahip olma oranı ve 2.76 gol beklentisi (xG), konuk ekibi çok az farkla geride bıraktı.

Taktik hikâyeye, Brian Brobbey'nin Sunderland adına yaptığı ve City'nin geçiş savunmasındaki boşlukları sık sık ortaya çıkaran sansasyonel hat-trick'i damga vurdu. Ancak iki gol atan Antoine Semenyo'nun bireysel kalitesi ve kaçınılmaz Erling Haaland belirleyici oldu. Sahasında üç gol yemesine rağmen City'nin toplam 16 şut üretmesi ve 5-0'lık galibiyet serisini sürdürmesi, savunma yapısının gelişime ihtiyaç duyduğunu ancak hücum gücünün hâlâ ligde rakipsiz olduğunu gösteriyor.

Kaleci ve savunma

G. Donnarumma - 5/10

İtalyan kaleci için zorlu bir öğleden sonraydı; savunma hattı onu büyük ölçüde koruyamadı. 2 kurtarış yapsa da, özellikle Sunderland'in sınırlı xG'den bu kadar etkili olması düşünüldüğünde, kalesinde üç gol görmüş olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşayacaktır. Pas dağılımı istikrarlıydı, ancak Sunderland'in ikinci yarıdaki yükselişi sırasında sallantıdaki savunma hattını sakinleştirecek otoriter varlığı gösteremedi.

M. Guehi - 7/10

Guehi, 43. dakikada Semenyo'ya yaptığı asistle hücum kalitesini gösteren bir an yaşattı ve ileri bölgelerde ne kadar rahat olduğunu ortaya koydu. Ancak savunmada zaman zaman Brobbey'nin hareketliliği karşısında zorlandı. Katkısından kısa süre sonra, 43. dakikada muhtemelen taktik bir değişiklik ya da küçük bir darbe nedeniyle oyundan alındı.

M. Nunes - 6/10

Savunmadaki bir rolde görevlendirilen Nunes, Sunderland'in kontra ataklarını takip etmenin fiziksel gerekliliklerine uyum sağlamakta zorlandı. Enerji kattı ancak konuk ekibin merkezden ilerleyişini durdurmak için gereken pozisyon disiplininden yoksundu. Takımın %57 topa sahip olma oranına pas sirkülasyonuyla katkı verdi, ancak ikinci golde çok kolay geçildi.

J. Gvardiol - 7/10

Gvardiol solda sürekli bir çıkış noktasıydı ve 81. dakikada Erling Haaland'a yaptığı kritik asistle iyi performansını taçlandırarak sonuca noktayı koydu. Bire bir mücadelelerde rahat görünen az sayıdaki savunmacıdan biriydi, ancak üç kez geçilen savunma hattının da bir parçasıydı.

R. Dias - 6/10

Kaptan, gün boyunca fizik gücü yüksek Brian Brobbey ile uğraşmak zorunda kaldı. Takımın en fazla uzaklaştırma yapan oyuncusu olsa da Sunderland'in üçüncü golünde pozisyon hatası yaptı. Portekizli milli oyuncunun direkt ve yüksek tempolu hücum karşısında savunmasız göründüğü ender gecelerden biriydi.

Orta saha

I. Ndiaye - 6/10

Kendi standartlarına göre sakin bir öğleden sonraydı. Ndiaye orta alanda oyunu iyi bağladı ancak City'nin maçı daha erken koparması için gereken öldürücü pası veremedi. Maresca, kanatlarda daha patlayıcı bir hız ararken 75. dakikada onu Jeremy Doku için kenara aldı.

A. Semenyo - 9/10

Maçın tartışmasız yıldızıydı. Semenyo, 43. ve 57. dakikalarda attığı gollerle bitiriciliğini gösterdi ve oyunun en dalgalı anlarında City'yi önde tuttu. Sunderland'in çift ön liberosunun arkasındaki boşlukları bulma becerisi, iki takım arasındaki taktik farkı yarattı.

E. Anderson - 7/10

Anderson, orta sahanın merkezinde yoğun iş yükünü üstlenerek City'nin önde baskısını kolaylaştırdı. Top kazanımlarında yüksek sayılara ulaştı ve tempoyu yukarıda tuttu; böylece doğrudan gole katkı vermemiş olsa da daha yaratıcı oyuncuların parlamasına alan açtı.

E. Fernandez - 6/10

9. dakikada erken bir sarı kart gördü ve bu durum alışılmış mücadeleci oyun tarzını sekteye uğratmış gibi göründü. İlk yarıda oyunun ritmini iyi kontrol etti ancak Sunderland ikinci bölümde tempoyu artırınca etkisi azaldı.

R. Cherki - 8/10

Maç boyunca yaratıcı bir güç olan Cherki, açılış golünün asistini yaptı ve Sunderland için sürekli bir tehdit olmaya devam etti. Geç verdiği anda O'Reilly için oyundan çıkmadan önce 10 numara rolündeki başlangıcını, vizyonu ve paslarının ağırlığıyla fazlasıyla haklı çıkardı.

Hücum

E. Haaland - 8/10

Maçın büyük bölümünde Haaland, Ballard ve Danso tarafından etkisiz tutuldu, ancak 81. dakikada ortaya çıkıp belirleyici beşinci golü atarak neden dünyanın bir numaralı santrforu olduğunu gösterdi. Gvardiol'un ortasına yaptığı dünya klası koşu, Sunderland'in geri dönüş umutlarını tamamen bitirdi.

Yedekler ve teknik direktör

J. Doku - 6/10

Son 15 dakikada oyuna girdi. Hızıyla yorulan Sunderland savunmasını gerdi, ancak son paslarında alışılmış isabeti yakalayamadı.

N. O'Reilly - 6/10

Cherki'nin yerine geç oyuna dahil oldu. Maçın kapanışında yardımcı oldu ve son dakikalarda topa sahip olmayı sürdürdü.

E. Maresca - 7/10

Maresca beş gol ve üç puandan büyük memnuniyet duyacaktır, ancak Sunderland'in savunma yapısını ne kadar kolay deldiği onu endişelendirecektir. Semenyo'yu ilk 11'de başlatma kararı ilham vericiydi, fakat ligin lideri için savunma geçişi hâlâ üzerinde çalışılan bir alan olmayı sürdürüyor.